Американская военщина успокаивает прибалтов: «В случае войны вам быстро помогут»

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В случае войны с Россией страны Прибалтики могут получить подкрепление остальных стран НАТО в течение нескольких дней.

Об этом в эфире литовского канала «Delfi» заявил экс-командующий армией США Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, сколько времени нужно в нынешних обстоятельствах, если какая-то из стран Прибалтики подвергнется нападению.

«Если все страны подготовят всё необходимое для скорейшего развёртывания сил, это может занять считанные дни. Недавно Нидерланды, Германия и Польша заключили соглашение о создании мобильного коридора, который позволит быстро перебрасывать силы НАТО через Северную Европу в балтийский регион», – пообещал Ходжес.

«Есть вещи, которые необходимо сделать для подготовки инфраструктуры, способной выдержать передвижение тяжёлой техники. Но кроме того, нужно обеспечить беспрепятственное пересечение границ между дружественными странами, даже внутри ЕС», – добавил генерал.