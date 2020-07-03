Американская война с памятниками добралась до русского наследия

03.07.2020, Москва, Олег Кравцов

На Аляске группа представителей аборигенов- тлинкитов потребовала от властей города Ситка убрать из его центра находящийся там более 30 лет памятник первому правителю Русской Америки Александру Баранову, основавшему более 200 лет назад этот город, называвшийся тогда Ново-Архангельск.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные власти рассказали «РГ», что пока решение по этому поводу не принято, но инициатива индейцев вызвала широкий резонанс среди представителей русской диаспоры, выступившей против попытки убрать монумент.

По словам директора Русского культурного центра на Аляске Анны Верной, памятник всегда был определенным раздражителем для небольшой, но влиятельной группы жителей Ситки, в основном представителей народностей тлинкитов и хайда. Она утверждает, что тлинкиты и хайда постоянно воевали между собой, тогда как Баранов как раз стремился к мирным отношениям с местным населением.

«Читая в соцсетях переписку сторонников сноса памятника, я поняла, что они не знают историю, которая передавалась им в искаженном виде. Им рассказывали о жестокости Баранова, хотя он был одним из самых миролюбивых правителей Русской Америки», – говорит директор русского культурного центра.

Также она называет безосновательными обвинения в том, что русские навязали местным православие и заставили забыть свою религию, и предлагает зайти в любой русский храм на Аляске и убедиться, что большинство прихожан там составляют те же тлинкиты, алеуты и эскимосы, которым никто не мешал вернуть «родную» религию после того, как Россия продала Аляску США в 1867 году.

«Эти люди продолжают креститься в православии до сих пор, они носят русские имена, у них русские фамилии, и они выступают против «колонизатора» Баранова?, – недоумевает Верная.

Она также говорит, что противники памятника пытаются переписать историю, не имея на руках ни одного подтвержденного факта о жестокости Баранова.

«Снос памятника внесет напряжение в отношения между всеми национальностями, проживающими в Ситке и на территории Аляски, а также между нашими странами. Казалось бы, это частный случай, но он влечет за собой очень тяжелые последствия для всех нас», – считает Верная.

«Мы надеемся показать местным властям, что снос статуи будет иметь разрушительный эффект не только для российско-американских отношений, но прежде всего для их собственной туристической индустрии, ведь многие русские со всего света до сих пор приезжают в Ситку как в столицу исторической Русской Америки», – в свою очередь сказала «РГ» президент одного из старейших в США русских объединений – Конгресса русских американцев Наталия Сабельник.

Газета также обращает внимание, что память о первом правителе Русской Америки увековечена в США не только этим монументом – его именем назван корабль ВМС США, остров, на котором стоит Ситка, и архипелаг, в котором этот остров расположен.