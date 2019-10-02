Американская женщина-астронавт отправляется на гастроли по Украине

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство США организует визит в Украину первой американской астронавтки украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пайпер, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

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“По случаю Всемирной недели космоса Посольство США в Украине организует визит Хайдемари Стефанишин-Пайпер в Украину. Во время этого визита запланированы встречи со студентами и молодежью, в ходе которых Хайдемари Стефанишин-Пайпер расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции. Проект имеет образовательно-культурную цель, все выступления и мероприятия коллектива бесплатные для посетителей”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что 9 октября астронавтка посетит Харьков, где встретится со студентами Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”, со школьниками и членами Пласта.

10 октября в Киеве состоится встреча Стефанишин-Пайпер со студентами Национального авиационного университета, 11 октября она проведет публичное выступление для школьников в Киевском планетарии и встретится с журналистами.

12 октября Стефанишин-Пайпер посетит Житомир, где выступит в Музее Космонавтики имени С.П. Королева, а на 14 октября запланирована поездка астронавтки во Львов, где она также должна провести публичное выступление.

Хайдемари Стефанишин-Пайпер (Heidemarie Stefanyshyn-Piper – англ.) – первый американский астронавт украинского происхождения, побывавшая в открытом космосе, и восьмая по счету женщина, которая преодолевала межпланетные просторы.

Стала вторым человеком в космическом пространстве, который развернула национальный флаг Украины. Была награждена Орденом Княгини Ольги III степени “За мужество и отвагу, проявленные в освоении космического пространства, укрепление дружбы между украинским и американским народами” в 2007 году.