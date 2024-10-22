Даже если в США победит Дональд Трам и будет придерживаться своих предвыборных обещаний в отношении Киева, всё равно с Россией будет договориться непросто, поскольку Москва получила сполна на «Минске» и «Стамбуле» опыт переговоров с лицемерным Западом.

Об этом на канале британского политика, члена парламента королевства Джорджа Галлоуэя заявила американская журналистка и блогер Рэйчел Блевинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспокоит то, что как и во время первой кампании, он обещал многое, но когда пришёл к власти, окружил себя теми же болотными тварями, от которых обещал избавиться. Но, я думаю, что он кое-чему научился. Вокруг него есть несколько важных людей, особенно в вопросе Украины – Джей Ди Вэнс, даже его сын Трамп-младший, которые очень откровенно высказывались об Украине, о том, что Зеленский – маленький диктатор, который крадёт уйму американских денег. И поэтому, я думаю, что в этом есть какая-то надежда. Также вопрос, как Россия собирается справляться с ситуацией. Путин очень чётко сформулировал свой список требований для проведения мирных переговоров. Он мог бы внести некоторые изменения, если придёт Трамп, который захочет работать с ним. Но могут возникнуть некоторые проблемы», – сказала Блевинс.

«Россия научилась на том, как действует Запад в последние годы. Они поняли из Минских соглашений, из переговоров в Стамбуле, что Запад может заявить, что они хотят мира, а затем они используют это время, чтобы продолжать вооружать сумасшедших украинских неонацистов. И Россия, наблюдая за этим, думает – у нас будет 4 года Трампа. Меня беспокоит, сможем ли мы сейчас договориться, сможет ли Трамп продолжать делать то, что он обещал в отношении Украины. Я была бы рада, если бы Трамп придерживался своих предвыборных обещаний, когда дело касается поддержки Киева», – объяснила журналитска.