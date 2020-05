Американская зрада для Павла Дурова

14.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

Любят у нас светлоликие люди розовые сказки для креаклов рассказывать. О том, что в России с перспективами – совсем беда, а вот за бугром – житьё слаще ваты на приморском бульваре. Just do it – и всё у тебя получится.

По правде, оно, конечно, всё везде по-разному и, в то же время, приблизительно одинаково. С деньгами – хорошо, без них – плохо, а всем управляют по праву сильного.

Мастак подобные сказки рассказывать, к примеру, Юрий Дудь. Он нам ведь о благах Кремниевой долины вещал, а креаклы и школота, развесив уши под Дамбо, слушали. Мол, вот он рай-то! Но миф этот быстро разбил Павел Дуров – человек, которого кем-то вроде Нео из «Матрицы» – сделали и почитают.

Тогда многие не поняли: от чего это Дуров вписался? А ответ оказался прост, в точности – в соответствии с бритвой Оккама: не сложилось у Павла в США, где, по сути, у него отжали бизнес. Дуров, сдавшись под напором американских властей, отказался от собственного проекта блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

Что это значит на практике? И почему так?

Всё очень просто. Дуров сунулся в США, потому что в России ему якобы запрещали нормально развиваться. Ясно, что в Америке понадобились свои разрешения и свои сертификаты от соответствующих органов, а вот инвесторов Павел привлекал под своё имя. Хотя лицензия платформы делалась под GNU GPL (то есть – под американское юридическое лицо). И когда дело приблизилось к завершению, Дурова банально оттеснили от бизнеса. Долги перед инвесторами – его, проект – уже не его.

Поэтому Павел и рассказал малость о том, что в США не мёдом намазано для стартапов – в том числе (или особенно?), в области IT. Не думаю, что дело сугубо в заботе о ближнем. Скорее, Дуров банально психанул и обиделся на американские власти. Впрочем, возможно, тут задействована совокупность факторов.

И спорить с американскими «рэкетирами» вряд ли получится. Да и не стоит. Иначе можно повторить судьбу того же Джулиана Ассанжа. Просто мир должен жить чьей-то свободой, а нам всем подсунули её американскую вариацию. Ту, что в Ливии, Югославии, Украине, да много где ещё опробовали.

Не нравится она тебе? Shut your mouth! Прозрение ведь может наступить, а может, и нет. А если и случится, то, как правило, слишком поздно. Иллюзии, как известно, убивают. И даже, если ты Павел Дуров с отличными «кейсами», не стоит садиться играть за стол с шулерами – с волками с Уолл-Стрит и из Пентагона.