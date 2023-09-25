Американские «Абрамсы» уже подкатили к линии фронта – Вакаров

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Американские танки «Abrams», которые уже зашли на территорию Украины, о чем сегодня сообщил президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, уже находятся в зоне СВО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина». https://theotherukraine.info/

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По мнению Вакарова, эти танки будут применены уже в этом году, до наступления распутицы.

«Весь опыт поставок вооружения, техники и боеприпасов говорит о том, что сначала всё физически поставляется на территорию Украины, а уже потом об этом заявляют зарубежные и/или украинские политики. Следуя этой же логике, можно определённо предположить, что танки «Abrams» уже находятся на линии фронта или рядом с ней. Мои источники в Украине утверждают, что «Абрамсы» поставлены «под нового министра обороны» Умерова, и должны быть применены ещё до наступления распутицы. Сколько их будет – пока не известно. Сейчас на линии фронта у ВСУ есть перевес в артиллерии, а у Вооруженных Сил России преимущество в воздухе. Танки «Abrams» усилят преимущество ВСУ в артиллерии», – отмечает Вакаров.