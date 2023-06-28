Американские «Абрамсы» вступят в войну до конца года

Анатолий Лапин.  
28.06.2023 09:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Сюжет дня, Украина


Сейчас проходит модернизация танков «Абрамс» для ВСУ, а на полигонах тренируются их будущие экипажи.

Об этом на брифинге в США заявил спикер Пентагона Пэт Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас проходит модернизация танков «Абрамс» для ВСУ, а на полигонах тренируются их будущие экипажи....

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«На данный момент я не могу сообщить информацию об отдельных танках, кроме как сказать, что мы стремимся доставить их туда до конца этого года. Мы уже говорили о том, чтобы поставить эти танки в осенние сроки. Тем временем, продолжаются учения, мы будем держать вас в курсе событий. Есть одна вещь, которую мы не будем делать в ответ на мои предыдущие комментарии – мы не будем объявлять о том, что танки будут доставлены именно в этот день и в это время, но понимаем, что в этом есть большой интерес, поэтому будем держать вас в курсе событий», – сказал представитель Пентагона.

По его словам, это «уже является ускорением».

«Изначально, когда мы анонсировали варианты М1 и М2, мы рассчитывали на более длительные сроки. Поэтому, пойдя по этому пути, мы модернизировали их и превратили в вариант, который будет отвечать потребностям Украины на поле боя. Это уже ускорило процесс.

А затем, проводя учение, одновременно с некоторыми учебными танками, идея состоит в том, что когда эти танки будут отремонтированы, когда обучение будет завершено, обслуживающий персонал будет обучен, мы сможем объединить их и отправить в Украину», – заявил Райдер.

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