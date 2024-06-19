Американские аналитики: Байден приближает нас к прямой войне с Россией

Владимир Букарский.  
19.06.2024 14:35
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России и отправка военных инструкторов на Украину увеличивают риск эскалации без существенного содействия военным возможностям Киева. Об этом в издании National Interest пишут американские эксперты по внешней политике и военным операциям Роберт Кларк и Джейсон Бердсли.

Администрация Байдена, в ногу с некоторыми европейскими союзниками США, одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на российской территории вокруг украинского города Харькова. Генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, признал неизбежность в конечном итоге отправки военных инструкторов для ускорения подготовки недавно призванных украинских войск на линии фронта.  

Разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по целям на территории России и...

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«Заявления и его, и французского президента Макрона катапультируют войну на неизвестную территорию, наращивая эскалацию, но при этом мало способствуя способности Украины изменить реальность на поле боя», – отмечают авторы публикации.

По их мнению, перспектива присутствия военных инструкторов альянса на местах создает иную ситуацию, связанную с высоким риском и низким вознаграждением.

«Американские, французские или другие инструкторы будут уязвимы как для преднамеренных, так и для случайных ударов российских ракет и беспилотников, которые регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, не говоря уже о прямом риске со стороны артиллерии, танков и пехоты и инструкторов, дислоцированных вблизи линии фронта. Если эти инструкторы погибнут в результате удара, страна-жертва может предпочесть представить доводы в пользу того, что нападение представляет собой срабатывание статьи 5-й соглашения НАТО о взаимной обороне. Да, страны-союзники могут отказаться от этой трактовки, но тогда это создаст кризис внутри альянса. Это может привести либо к прямому вмешательству США в войну, либо к серьезному разрыву в наших отношениях с союзными странами», – отмечают авторы публикации.

При этом инструкторы и советники, часто набираемые из сил специальных операций, обычно размещаются вблизи зон конфликта. Их задача — повысить возможности местных сил, предоставив им навыки и знания, необходимые для эффективного ведения боевых действий. Однако эта близость к линии фронта часто стирает грань между подготовкой и непосредственным участием в боевых действиях.

На Украине американские инструкторы не будут просто пассивными наблюдателями. Соавтор публикации Джейсон Бердсли лично участвовал в консультировании и оказании помощи миссиям в течение своих 22 лет службы в вооруженных силах США. Эти инструкторы активно участвуют в руководстве и руководстве местными силами, потенциально оказываются в условиях боевых действий. Стирается грань между консультированием, помощью, обучением и реальным боем.

Правила ведения боевых действий для инструкторов и советников допускают участие в боевых действиях, если они подверглись нападению. Эта оборонительная позиция, хоть и необходима для самозащиты, увеличивает вероятность того, что американские солдаты вступят в прямой бой с российскими войсками.

Бердсли вспоминает многочисленные случаи во время операций по консультированию и оказанию помощи, когда грань между обучением и боем была опасно тонкой. Эти предыдущие миссии были полны напряжения. Иногда его роль заключалась в консультировании и обучении местных сил, а также в принятии решений о прямых боевых действиях. Постоянная угроза нападения и необходимость следовать строгим правилам ведения боевых действий создали атмосферу постоянного напряжения и опасности как для него, так и для местных сил, которые он поддерживал своим инструктированием.

«Этот опыт подчеркивает риски, с которыми столкнутся американские инструкторы на Украине. Возможность прямого столкновения с российскими силами, намеренного или случайного, может иметь далеко идущие последствия. Эскалация конфликта не только поставит под угрозу жизнь американского персонала, но и рискует втянуть США в более широкую конфронтацию с Россией», – отмечают авторы публикации.

По их утверждению, изменения в политике администрации Байдена создают ситуацию, когда нынешнему руководству США будет крайне сложно контролировать эскалацию кризиса.

«Президент Байден пообещал американскому народу, что не ступит на землю Украины. К сожалению, его нынешняя политика медленно продвигает Соединенные Штаты к нарушению этих обещаний», – заключают Роберт Кларк и Джейсон Бердсли.

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