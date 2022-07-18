Американские аналитики пророчат наступление на Одессу

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Новости Украины

После того, как российская армия выбьет ВСУ из подконтрольной Киеву территории Донбасса, следует ожидать интенсификации боевых действий на южном направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила аналитик американского Института изучения войны (ISW) Наталья Бугаева.

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По ее словам, у ВС РФ с военной точки зрения нет возможности взять Одессу.

«Будут ракетные удары, которые мы видим. Но мне кажется, говорить сейчас об Одессе преждевременно, пока они не завершили Донбасс», – сказала эксперт «Украинской правде».

При этом она считает, что планы русских на Одессу не изменились.

«Если они окопаются на Юге, со временем будет наступление на Одессу. И Одесса у них будет одной из первых целей – она нужна им не только для контроля над Югом Украины, контроля над Черным морем, плюс она еще имеет значение для Молдовы, для Приднестровья», – говорит Бугаева.