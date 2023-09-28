Американские ATACMS могут прилететь по нам же – украинский эксперт

Анонсированных американцами партий ракет ATACMS для ВСУ хватит только для попытки достигнуть паритета в воздухе, однако изменить ситуацию на сухопутном театре военных действий эти поставки не смогут.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То количество, которое нам передадут, если, например, до 100 (я не точно говорю, я сейчас буду говорить про порядок), то они ничего не изменят. 100 – это количество ракет нужно, чтобы отогнать российскую авиацию от поля боя. Потому что для того, чтобы изменить ситуацию на сухопутном театре, надо завоевать преимущество в воздухе, в воздухе сейчас преимущество у РФ. Потому нам эти ракеты дают не моноблок, а в кассетном исполнении, в одной голове 950 шариков по 600 грамм. Это для нанесения ударов по аэродромам. Если дадут больше 100, то получается – их, во-первых, надо привезти скрытно, их надо где-то хранить. Дело в том, что это ракеты твёрдотопливные, при хранении должен соблюдаться температурно-влажностный режим. Если его не соблюдать, идёт нарушение поверхности, она полетит в другую сторону, она не выполнит ту задачу, она может и на нашу территорию прилететь», – предупредил Стариков.

При этом он добавил, что с большим количеством ракет украинцы не справятся без американских кураторов.

«Поэтому меньше 100 будет, но не приведёт [к изменению ситуации], а если больше 100, то, я так думаю, противник будет смотреть, где они находятся, раз. И второе – в их использовании необходимо, чтобы были советники из США, а Штаты не хотят ввязываться в войну, чтобы их россияне не обвинили в этом. Здесь и политическая составляющая, и военная, оно всё накладывается, поэтому я не очень уверен, что будет их больше, а будет, в принципе, то количество, которое возможно для уничтожения, для решения задач, которые есть», – сказал эксперт.