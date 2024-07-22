Американские бомбардировщики, перехваченные российскими ВКС, взлетели с румынской авиабазы

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Два самолета американских ВВС, перехваченные российской авиацией над Баренцевым морем в воскресенье, приземлились на румынской авиабазе имени Михаила Когэничану для выполнения миссии бомбардировочной оперативной группы Bomber Task Force Europe 24-4, сообщает News.ro.

Представители ВВС США в Европе заявляют, что самолёты совершали полёт в международном воздушном пространстве. Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют с территории Румынии.

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«Два самолета B-52H Stratofortress ВВС США, приписанные к 2-му бомбардировочному крылу с базы ВВС Барксдейл, штат Луизиана, приземлились в воскресенье на авиабазе имени Михаила Когэлничану в Румынии для выполнения задач в рамах миссии Bomber Task Force Europe 24-4. Американские бомбардировщики B-52, выполнявшие полет в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом, были перехвачены двумя российскими самолётами над Баренцевым морем примерно в 8:00 утра по центральноевропейскому времени. Американские самолёты не изменили свой курс полёта в результате перехвата и без происшествий продолжили полет по запланированной траектории, тем самым бомбардировщики B-52 выполнили заранее запланированную задачу, которая включала интеграцию с истребителями НАТО перед посадкой на авиабазе имени Михаила Когэлничану», говорится в пресс-релизе европейского командования ВВС США.

Во время миссии бомбардировщики будут действовать под названием «20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, которая будет интегрирована с союзниками по НАТО.

«США полны решимости работать вместе с нашими союзниками и партнёрами по НАТО на восточном фланге, чтобы обеспечить нам расширенные возможности и возможности координации, необходимые для поддержания региональной безопасности, защищенности и стабильности», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Согласно заявлению министерства обороны РФ, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающуюся к Государственной границе Российской Федерации групповую воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Румыния рассматривается как потенциальный плацдарм для атак на территорию Крыма и одно из наиболее вероятных мест базирования самолётов F-16, которые США намерены передать Украине. Предположительно с территории Румынии велось наблюдение за российским крейсером «Москва» и другими судами Черноморского флота, впоследствии подвергшихся атакам со стороны ВСУ. Кроме того, на территории Румынии (авиабаза Кымпия-Турзий) базируются американские беспилотники MQ-9 Reaper, осуществляющие слежение за территорией Крыма и объектами Черноморского флота.