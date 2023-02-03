Американские дальнобойные ракеты по зубам российской ПВО, но создадут проблемы – военкор

Ракеты GLSDB с дальностью до 150 километров, которые США могут передать Украине, создадут проблемы для российской ПВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, верить, что украинская армия, получив такие боеприпасы, не будет наносить удары по территории России, какой она была до возвращения Крыма, не стоит. ВСУ уже обстреливают приграничные населенные пункты РФ.

«Они уже наносят удары в глубину российской территории. Я уж молчу про Белгородскую область, где террор такой же, как и в Донецке. Тот же Шебекино, Муром – многострадальные населенные пункты, которые буквально ежедневно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны Украины. Я не знаю, что их удержит от таких же обстрелов другими типами вооружений. Достаточно вспомнить Энгельс, Рязань, куда били модернизированными советскими БПЛА «Стриж», – сказал военкор.

«Чем больше у них будет появляться дальнобойных систем, тем дальше они будут бить в глубину российской территории – тут никаких сомнений быть не может, нельзя верить никаким заверениям. Мы же помним, что нас заверяли, что и танки Украине не передадут, и по Крыму не разрешат бить. Тем не менее, есть атаки и на Крым, поэтому, чем больше у них будет таких типов вооружений, тем проблем у нас будет больше.

О тех ракетах, планирующих снарядах, о которых сейчас идет речь, они в два раза менее мощные, чем те «Хаймарсы», которые уже есть на вооружении у Украины, но, к сожалению, они намного дешевле и их может быть поставлено Украине намного больше. И они тоже высокоточные.

Понятно, что их сбивать проще, планирующие снаряды, теми средствами противовоздушной обороны, которые у нас есть, – это и ТОРы, и «Панцири» по ним могут работать, но все зависит от количества, смотря как их применять. А Украина очень хорошо научилась их применять на разряжение нашей ПВО, когда сначала летят реактивные снаряды от «Ольхи» или «Урагана», а затем уже, когда ПВО разряжено, летят высокоточные американские боеприпасы.

Здесь может быть применена такая же тактика, это, конечно, проблема для нас. Надо работать над выявлением в местах хранения этой техники и ее уничтожением», – заявил Коц.