Американские дипломаты негодуют: «Грузия разочарована Западом и поворачивается к России»

25.08.2021 09:47 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Как в годы холодной войны американцы окружали Советский Союз по периметру своими военными базами, точно также они сегодня окружают Российскую Федерацию враждебными режимами, причем враждебность должна быть максимальной. Лучшим доказательством этому служат цветные революции на Украине и в Грузии, приведшие к власти оголтело русофобские силы, залившие впоследствии свои страны кровью, жестокими репрессиями и братоубийственными войнами.

Максимально устраивавший американцев откровенно фашистский режим Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» продержался в Грузии 9 лет, пока потерявший терпение грузинский народ не привел на выборах к победе оппозиционную партию «Грузинская мечта».

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Вынужденные хотя бы лицемерно поддерживать идеи «демократии», американцы допустили к власти «Грузинскую мечту», но при этом обезопасили от ответственности за многочисленные кровавые преступления своих верных холуев из оппозиционного «Единого национального движения».

С тех пор попытки любой ценой свергнуть «Грузинскую мечту» и вернуть власть «ЕНД» не прекращались ни на минуту. Мощное давление на власть, крышевание преступников, беспардонное вмешательство во внутренние дела Грузии, стали повседневным атрибутом американской политики.

Доказательством этого положения стала статья, опубликованная в американском журнале Foreign Policy, авторами которой являются бывший посол США в Грузии Ян Келли, а также научный сотрудник Международного университета штата Флорида, бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер.

Статья носит весьма красноречивое заглавие – «Грузия отворачивается от Запада». Если статью называть по сути, то ее более правильное название должно звучать так: «Что творится в нашей грузинской колонии».

Это больше соответствует реальности, так как Грузия давным-давно, по сути, является колониальным владением США в самом классическом понимании этого термина. Авторы статьи выражают беспокойство тем, что «Грузинская мечта» несмотря на всю свою прозападность, не ведет себя по отношению к России так же безбашенно, как оппозиционное «Единое национальное движение» во главе с Саакашвили.

Стратегическое положение Грузии заключается в том, что через нее можно проложить коридор Восток – Запад, минуя Россию и Иран. В качестве заслуг страны указывается и то, что ее парни добровольно проливали кровь за интересы США в Афганистане. Авторам бы добавить в постскриптуме, что во время позорного бегства из Кабула этих же самых граждан бросили на произвол судьбы. Но для американцев это естественно и заботиться о тех, кто им уже не нужен, им и в головы не придет.

Бывший посол США в Грузии и его соавтор обеспокоены тем, что правящая партия «Грузинская мечта» отходит от наибольшего «прогресса» на пути к «демократии». Этот наибольший «прогресс демократии» Ян Келли наблюдал в Грузии собственными глазами и он заключался в переполненных, несмотря на массовое строительство, тюрьмах, где брошенных за решетку садистски пытали и убивали, в убийствах политических противников и просто случайных граждан на улицах и в других общественных местах.

Но, по мнению авторов, «Грузинская мечта» совершила преступление гораздо более «страшное», перед которым меркнут любые убийства. Она укрепляет связи с Россией и даже с Белоруссией.

«Мы открыли рынки. Пока рынки сбыта были закрыты, люди теряли мотивацию. После нашего прихода к власти, — напомню, мы открыли российский рынок, который является одним из крупнейших в мире, — все стремятся его освоить», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Подобные «преступления», разумеется, должны заслуживать самого тяжелого наказания. Американским авторам нет дела до того, что «Грузинская мечта» таким образом хоть как-то пытается выполнить волю своих избирателей (по нормализации отношений с РФ), составляющих подавляющее большинство населения. Это тоже естественно – колонизаторам всегда наплевать на волю колониального населения, ведь у него вообще не должно быть никакой воли и право голоса.

То, что правящая партия осмеливается не до конца выполнять приказы своих заокеанских хозяев, разумеется, вызвано совершенно обоснованным опасением за свою жизнь. Захватив власть, националы никого из них не пощадят.

А главная мысль, которая подспудно выскакивает в каждом абзаце заключается в том, что и «Грузинская мечта», и грузинский народ должны четко знать свое место: полностью разорвать связи с Россией и Белоруссией, гордо размахивать над головой флагом ЛГБТ и как покорное стадо, «мирно» следовать за лидерами, которых назначат американцы, на убой.

За десятки веков грузинский народ сталкивался с множеством страшных бедствий, с множеством страшных врагов, угрожавших его физическому существованию. Сейчас один из таких моментов, над грузинским народом вновь нависает смертельная опасность, идущая с Запада. Остается надежда, что он справится и с этой напастью. А его врагам, не слишком умело прикидывающимися друзьями, нужно подумать о том, что придет время, когда им придется бежать из тбилисского аэропорта также, как из кабульского. Ведь рано или поздно это так и произойдет.