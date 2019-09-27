Американские дипломаты «огненной стеной» прикроют белорусских майданщиков

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил вернуть после десятилетнего перерыва американского посла в Минск из-за изменившегося внешнеполитического контекста.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил белорусский журналист Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменился контекст. Случился Крым, Украина, Путин начал экспансию в Европу. Лукашенко стало выгодно иметь американского посла по двум причинам. Первое – чтобы сбалансировать российское влияние в Беларуси. А второе – чтобы получить какую-то финансовую поддержку от американских структур», – сказал Вячорка.

При этом он полагает, что американский посол вернет в Белоруссии ненадолго.

«Думаю, России это не понравится, Россия будет давить. Она воспримет возвращение посла в американскую публичную дипломатию очень настороженно И я не уверен, что через год-два посла снова не отзовут после президентских выборов, если, как 2010, году случатся массовые протесты снова тысячи людей попадут за решетку», – сказал Вячорка.

По его словам американские дипломаты, которые позволяют себе ходить на мероприятия белорусской оппозиции работают «огненной стеной и спецзащитой» для активистов: спецназ и милиция начинает действовать в отношении них осторожней.

О восстановлении диппредставительства США и Белоруссии было объявлено 10 дней назад по итогам визита в Минск заместителя госсекретаря США Дэвида Хэйла.

Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.