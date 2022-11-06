Американские эксперты обвинили бизнесмена Евгения Пригожина в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Специалисты в области цифровой безопасности обеспокоены вероятным вмешательством Москвы в промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Эксперты считают, что количество информационных операций со стороны России снизится. Однако отечественные хакеры все еще обладают возможностью менять точку зрения пользователей социальных сетей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Ранее данный тезис поддержало новостное агентство Bloomberg. Журналисты издания опубликовали материал, где обвинили петербургского предпринимателя Евгения Пригожина в давлении на американских избирателей путем дискредитации кандидатов от Демократической партии накануне очередных выборов в США.

Представители Bloomberg ссылались в публикации на отчет аналитической компании Graphika. Ее эксперты якобы обнаружили в социальных сетях группу лиц, связанных с российским «агентством интернет-исследований». Данные пользователи выкладывали в общий доступ материалы, порочащие авторитет демократов. Так, они распространили карикатуру, где сенатор Уорнок из Джоджии оскорблял людей за нежелание поддерживать движение Black Lives Matter.

Кроме того, журналисты обвинили отечественных хакеров в продвижении пророссийской повестки по Украине. Они называли Киев нацистским режимом и указывали на взаимосвязь финансового кризиса в США с поддержкой «незалежной».

Вице-президент Grapgika отметил, что большая часть материалов появляется на специализированных форумах. К ним относятся Gab.com и patriots.win:

«Многие из этих повествований исходят от альтернативных платформ, которые популярны среди маргинальных групп. Мы знаем, что одна и та же российская группа, принимавшая активное участие в выборах в 2016, 2018 и 2020 годах, выступает на тех же платформах, распространяя подстрекательские материалы, и теперь напрямую нацелена на кандидатов от Демократической партии в этих промежуточных гонках».

Примечательно, что публикация Bloomberg появилась во время политического провала Демократической партии США. Вероятно, что это лишь попытка американского президента Байдена объяснить собственные неудачи вмешательством извне.