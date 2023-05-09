Американские эксперты рассказали о главной цели, которой добились США, взорвав СП-2

Взрыв «Северных потоков», который разделил Россию и Германию, возволил США выполнить завет Збигнева Бжезинского – не допустить союза России и Западной Европы, чтобы сохранить свое мировое господство. В этой связи ни расследование Сеймура Херша, ни уход Такера Карлсона не изменит ситуацию.

Об этом в эфире программы «Большой вопрос» на «Первом севастопольском» заявил публицист, общественный деятель, президент компании «Центр мира и справедливости Маунт Дьябло» Ричард Стерлинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Знаете, общество в США сейчас разделено, и хотя Херш проработал корреспондентом в «Нью-Йорк таймс» очень много лет, сама газета проигнорировала его доклад по взрыву «Северных потоков», – подчеркнул он. – А через месяц вышла статья, которая описывала отношения между Германией и США и объясняла взрыв «Северных потоков» тем, что это было сделано с яхты, и большинство наших американских сограждан как раз купились на эту статью и верят, что «Северные потоки» взорвали с яхты. И с другой стороны, один из самых консервативных репортеров из Fox News Такер Карлсон сразу стал говорить, что за взрывом «Северных потоков» могли стоять США. Он показывал разговоры Виктории Нуланд и Байдена на эту тему, и вы знаете, что 10 дней назад его уволили. Потому что Такер Карлсон выдал информацию, которая также влияет на американцев».

Стерлинг напомнил, что от взрывов «Северных потоков» США получили не только политические, но весьма существенные экономические дивиденды.

«Я думаю, что США ведет до сих пор политику, которая была основана еще в 1980 году по советам Бжезинского и заключается она в том, что США должны доминировать по всему миру. И также Бжезинский писал, что Евразия – это самая большая экономика и самое большое население в мире, и чтобы сохранить гегемонию, США не должны допустить союза России и Западной Европы, иначе это будет начало конца доминанты США в мире, – указал Стерлинг. – Сегодня, вы знаете, что немцы платят в пять раз больше за газ, соответственно, США зарабатывает, прибыль составляет в 5 раз больше. Но у США получилось достичь своей цели и разбить потенциально экономический Союз России и Западной Европы».

В свою очередь, юрист, бывший профессор по международным правам в университете Питсбурга, автор многих публикаций и книг по различным международным вопросам Дэниел Ковалик отметил, что многие в США доверяют расследованию Херша.

«Да, я согласен, что США смотрели на союз Германии России как на соперника и конкурента, и в США у нас есть такая поговорка: у США нет друзей, у США есть интересы. Поэтому, вы правы, что США смотрели на этот союз и не могли допустить, что будет еще одна конкуренция против США в экономическом плане. Генри Киссинджер сказал такую фразу: быть врагом США опасно, а быть другом США – смертельно, – подчеркнул Ковалик. – Многие американцы подозревали, что за взрывом «Северного потока» стояла все-таки их страна. Да, было проведено расследование Хершем. Виктория Нуланд даже подшутила, что сейчас на дне океана находится металл этого потока, и конечно у Америки были свои мотивы, чтобы взорвать «Северный поток» и были инструменты это сделать. И мы считаем, что расследованию можно доверять, и я как юрист считаю, что оно достоверно».