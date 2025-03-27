Американские элиты поняли, что не довоевали за свою независимость с Британией
Приход Дональда Трампа к власти и его противостояние с англо-саксонским миром является консенсусом американских элит.
Об этом в интервью киевскому политологу Руслану Бортнику заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это не Трамп [ссорит США с союзниками], и в любом случае мы бы пришли к этой точке кипения противостояния и без Трампа, мы все равно столкнулись бы в этом конфликте.
Да, это как знаете сто лет назад это ж не просто Рузвельт решил, что давайте немножко поможем Британской империи в ее противостоянии с Гитлером. Подождем. Это Рузвельт сам решил. Очевидно, это был консенсус элит.
И сейчас, после победы Дональда Трампа, потому что победа президента в США, это всегда определенный консенсус элит. И если мы внимательно посмотрим голосование в Конгрессе, если мы внимательно посмотрим на то, как ведут себя на Уолл-стрит, то мы поймем, победа Трампа – это не случайность. Это был консенсус элит», – сказал Бизяев.
«Вот эти элиты, они сейчас видят ситуацию так, что не просто интересы США и Британии расходятся, но мы же братья, как бы сказали в определенном случае. Недаром называется англо-саксонский мир. Идет противостояние двух разных мировых концепций.
Надо сказать, что британская империя не полностью ушла из США. Она оставила там очень серьезные завязки, в том числе и финансовые. И очень много компаний знаменитых, которые считаются формально американскими, имеют британские корни и начальный британский стартовый капитал.
Поэтому это, скажем, для США это в какой-то степени продолжение войны за независимость. Во-вторых, это попытка, скажем, перезагрузить Pax Americana, которая за последние 20 лет очень сильно девальвировала», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: