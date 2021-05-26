Американские генералы обеспокоены растущим авторитетом России на Ближнем Востоке

26.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Влияние России и Китая на Ближнем Востоке растет на фоне того, как США наоборот утрачивают свои позиции. Автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин рассказал, что американские генералы из Пентагона уже высказывают свою обеспокоенность этим фактом.

Генерал Кеннет Франклин Маккензи, глава Центрального командования США (CENTCOM), в беседе с журналистами заявил им, что Москва и Пекин построят базы и наладят продажу оружия государствам Ближнего Востока.

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«Достаточно смешно читать подобные претензии, если знать, что США до сих пор являются крупнейшим экспортером продукции военно-промышленного комплекса в мире, а по количеству объектов Пентагона на Ближнем Востоке они далеко опережают Россию и Китай вместе взятые», — считает Рожин.

США заняли на Ближнем Востоке роль главного и единственного арбитра в конце XX века. Тогда они свободно вмешивались в дела местных государств и давили на те, которые отказывались выполнять их волю. В начале XX века американцы решили, что они хозяева региона и начали действовать там, не обращая внимания на любые международные нормы. К 2010-м годам такая позиция привела к цветным революциям, войне в Сирии, созданию «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и Халифата. До сих пор Ближнему востоку приходится жить с этими последствиями.

«Американская экспансия сформировала среду, в которой внешняя помощь больших государств становится жизненно важной для ближневосточных государств. Именно политика Белого дома создала новые возможности для России, Китая, Турции и Ирана», — подчеркнул эксперт, отмечая, что рост влияния Москвы и Пекина вполне закономерен.

Партнерства с Россией привлекает по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что она не стремится подчинить государства. Вместо этого она настроена развивать с ними сотрудничество. Страны Ближнего Востока должны быть равноправными партнерами, а не вассалами, которые должны слепо выполнять указы хозяев.

«Россия поддерживает свой статус великой державы, выступая не с позиции силы, а в качестве миротворца, стремящегося помочь другим странам стабилизировать обстановку ради устойчивого развития. Дальнейшее ее укрепление на Ближнем Востоке и в других регионах это только подчеркнет», — пишет Рожин.

Россия уже показала на что способна в Сирии. Она помогла ближневосточной республике в борьбе с терроризмом. Сейчас она делает все возможное, чтобы помочь местным властям восстановить территории, которые пострадали от бесчинств боевиков.

Логично, что позиция России привлекает к ней и другие регионы. Так, многие африканские государства уже заявили о желании наладить работу с россиянами. Они сами обращаются к Москве и это позволяет ей самостоятельно выбирать место для создания следующего военного объекта. Ситуация с договором о создании пункта материально-технического обеспечения флота в Судане наглядно это демонстрирует.

«Все это стало возможным ввиду того, что США утратили столь любимое ими «моральное лидерство», которым они так кичились. Реальный облик политики Вашингтона стал ясен большинству, в том числе и по вопросу «продвижения демократии», которое де-факто всегда было связано с продвижением американских интересов под прикрытием заявлений о защите прав человека», — считает эксперт.

США много лет известны как спонсоры террористических группировок. Они строят бесконечные военные базы, которые используют для давления на другие страны, без разрешения входят на чужие территории.

Позиция России полностью противоположна. Она действует как соратник и партнер. Хорошим примером служит работа, которую проделали россияне в Сирии:

«Вопрос о насильственном свержении сирийского правительства был фактически снят с повестки дня. В обмен на это РФ получила военно-воздушную и военно-морскую базы (плюс аэродромы подскока), которые используются не только для поддержки действий местной армии в самой Сирии, но и для обеспечения операций в северо-восточной и центральной Африке. Обе стороны оказались в выигрыше».

США навсегда войдут в историю как государство, которое сделало все возможное чтобы усугубить кризис в Сирии. Они поддерживали боевиков, которые стремились захватить власть и убивали мирное населения.

Чем быстрее американцы навсегда покинут Ближний Восток, тем лучше. Местные государства смогут наладить партнерство с Россией и это станет залогом их восстановления, а после развития и процветания.