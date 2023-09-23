Американские горки Зеленского: не триумф, не провал, но вопросов все больше

Заокеанская гастроль президента Зеленского не стала для него ни провальной и последней перед неминуемым списанием в политический утиль, как прогнозировали многие противники действующего украинского Зе-режима. Но не стала она и этапной, какой она рисовалась в пиар-отчетах чиновников Банковой и отрабатывающих киевские контракты украинских лоббистов в Вашингтоне.

По факту визит был проходным и никаким. Для духоподъемного сюжета по подконтрольному ТВ сгодится, но от независимых от Банковой внешних наблюдателей не укроется практическая безрезультатность вояжа, вряд ли окупившего трансатлантический перелет четы Зеленских и оравы их челяди.

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Да, ему улыбались, жали руку и фотографировались. Но денег при этом никто не только не дал, но даже и не обещал. Даже объявленные новые пакеты американской военной помощи – это по факту старые, давно расписанные наперед поставки, вернее остатки.

Сейчас, накануне американского шатдауна, у Белого дома совсем иные проблемы – и хотя Зеленского заверили, что снабжение Украины это такой всем приоритетам приоритет, что даже временное приостановление финансирование всех федеральных бюджетных трат его не коснется, но за скобками все все прекрасно понимают.

Судя по сигналам из недр американской администрации, в качестве утешительного приза киевскому начальнику решено все таки отправить на Украину «небольшую партию» тех самых дальнобойных ракет ATACMS, о которых он ныл западникам всю дорогу. Под вечер пятницы телеканал NBC сообщил о том, что Байден уведомил Зеленского о передаче ракет. Сроки поставок, как и другие условия, правда, пока не ясны, но во всяком случае есть чем отчитаться по прибытии домой. Мол, не с пустыми руками.

Не зря же Зеленский накануне источал оптимизм:

«Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент – мы все это увидим».

Как будто уже шепнули на ушко заветное.

Правда, и тут не обошлось без ложки дегтя, ну или у американцев правая рука не знает, что делает левая. Пока одни официалы анонсируют передачу Украине ракет, другие «не подтверждает информацию о готовящейся передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS». В любом случае, если эти ракеты на украинском ТВД появятся, мы это увидим совсем скоро. Алармисты так те вообще бьют, что свежий удар по штабу ЧФ в Севастополе был произведен именно из тех самых ракет. Впрочем, верить алармистам или нет – дело вкуса.

Когда Украина получит ATACMS, для полного комплекта останется договориться с немцами насчет Taurus. Британия и Франция свои крылатые ракеты большой дальности предоставили ВСУ еще весной-летом этого года.

В отличие от военного аспекта, в котором Украина поимела с поездки Зеленского хотя бы это, политикодипломатический улов Зеленского в Нью-Йорке и Вашингтоне был более чем скромный. Да, он таки умудрился поймать в коридоре бразильца Лулу да Силву, что можно считать удачей – накануне бразилец вообще собирался улетать с Генассамблеи досрочно из-за проблем со здоровьем.

Однако похлопав украинского коллегу по плечу и сделав с ним памятное селфи, бразилец в очередной раз дал понять, что по его мнению, украинский конфликт не имеет военного решения, а идеальный путь – это прекращение военных действий и мирные переговоры. Понятно, это совсем не то, что рассчитывал услышать хозяин Банковой. Так что многообещающий роман с «Глобальным югом» снова откладывается.

Как и прогнозировали наблюдатели, после громкого провала «формулы Зеленского» в Джидде, Киеву придется изобретать что-то новое, чтобы попытаться продать это на международном уровне как ключ к решению украинской проблемы. В Киеве думали – и придумали, сократив прежние 10 пунктов всего до двух, которые и презентовал Зеленский с трибуны ООН в качестве очередного «мирного плана».

Что это за пункты? «Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года» и «Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе».

По факту те же яйца что и в Джидде, только в профиль. Ну и значительно короче. Очевидно какой-то умник в Киеве решил, что прежняя формула не работает в виду ее многословности, а вот если текст подсократить….

Но и эти два пункта ни фурора ни даже вяленького энтузиазма не вызвали. Как и «свежее» ноу-хау выгнать Россию из Совбеза ООН и еще более креативная задумка создать институт «вето на вето», что на практике привело бы к полному параличу и коллапсу Совбеза ООН. Против самой идеи изгнания России выступили немцы, устами Анналены Бербок.

Надо было Зеленскому вместо вот этого вот продвигать созвучную мыслям западников идею расширения состава постоянных членов Совбеза ООН. Тем более, что ее поддержал в своем выступлении на ГА сам Байден, настаивающий на «пяти или шести» новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию, Японию и Южную Африку. Учитывая отмороженность и наглость киевских, они могли бы попробовать продвинуть в этот список Украину, подвинув кого-то из латиноамериканцев или африканцев.

Жирным минусом поездки Зеленского стала скандальная история с совместным фото с Науседой и Дудой, которой, как выяснилось, не было, а пиар-асы Банковой уже успели о ней вострубить из всех утюгов. Да и в целом срач с Польшей для Киева сейчас не к месту и не ко времени. Если только это не какой-то хитрый план по надуванию рейтингов ПиС накануне важных для них выборов, чтобы после подсчета голосов, когда отпадет необходимость в гневных филиппиках ради того чтобы произвести впечатление на электорат, снова лобызаться в десна.

С Байденом у Зеленского похожая история. Несмотря на покровительственное похлопывание по плечу и доверительный шепот на ухо при свидетелях, в реальности, как пишет тот же Bloomberg, Зеленский совсем не уверен в твердости американской поддержки и подозревает, что «сонный Джо» колеблется, а глядя на это его примеру могут последовать и другие руководящие западники.

Опять же, по свидетельствам инсайдеров, бывших свидетелями беседы хозяина Банковой с хозяином Белого дома, Зеленский был очень эмоционален и яростно критиковал те страны, которые, по его мнению, недостаточно быстро поставляют оружие.

Наибольшее негодование Зе вызывает то, что Украине уже не хотят давать просто так, а увязывают будущую финансовую помощь с конкретными реформами, в том числе с укреплением антикоррупционной прокуратуры. А ЕС и МВФ вообще требуют реформ по семи пунктам.

На месте Зе я бы тоже возмущался. Каких вам еще реформ не хватает, если я уже даже Коломойского посадил, а вы все требуете и требуете.

Да и в целом, настроения на коллективном Западе сейчас довольно пессимистические. Нет, в своей победе над Россией там по-прежнему уверены. Нет уверенности в том, что именно Зеленский будет тем руководителем Украины, который в таком качестве до этой победы доживет и ее встретит.

«По словам одного западного чиновника, на заднем плане все чаще обсуждается вопрос о том, как долго Зеленский сможет продолжать до начала переговоров с Кремлем. По словам человека, недавно встречавшегося с ним, президента Украины уязвило, что он не получил приглашение на саммит G20. Хотя это было решение Индии, Зеленский расценил его как признак того, что поддержка США стала более ограниченной. И президентская кампания 2024 года может нарушить поставки оружия», – откровенничает все тот же Bloomberg.

В последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от Запада. Британцы не под запись говорят, что было бы лучше найти какое-то решение конфликта до президентских выборов в Штатах.

Иначе получится, что не Украина зависит от Америки, а Зеленский взял в заложники Байдена, успех переизбрания которого напрямую зависит от успехов ВСУ на фронте. Классическая история про хвост, виляющий собакой.