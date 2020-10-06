Американские и британские дипломаты руководят спецоперациями против РФ – эксперт

06.10.2020, Москва, Максим Карпенко

США и Великобритания назначают своими послами в приграничные с Россией страны кадровых разведчиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Леонкова, это направлено против России, для того, чтобы в среднесрочной перспективе настроить эти страны против РФ и разрушить дружественные отношения.

«Характерный пример – вот, посол в Турции Бур, который штатный работник Ми-6. То есть разведчика назначают работником дипломатического корпуса в Турции. Плюс, новый посол США тоже связан с такими операциями, которые велись на Ближнем Востоке и тоже хорошо знаком с Турцией.

То есть если бы намерения у них были экономические и так далее, то послали бы туда представителя какого-нибудь дипкорпуса, но когда ставят руководителя разведки, бывшего руководителя разведки, то это говорит о том, что операции там совершенно другие – военно-политические. Это аналог, как в Белоруссии приехал Джеффри Джук – временный поверенный товарищ с разведывательным прошлым, так же, как Кит Дейтон, который должен стать послом на Украине, но пока его не утвердили.

То есть видно, что ставят руководителей foreign office, который будет руководить на территории теми операциями, которые будут, прежде всего, вестись против России. Потому что вся эта операция, большой буржуйский план, как я его назвал, он, прежде всего, направлен на то, чтобы вокруг России разрушить все союзнические, партнерские, братские и другие связи. И настроить эти территории против России.

Конечно, это игра вдолгую, но то, что они уже это делают, уже пытаются, с Украиной им это удалось, а в Нагорном Карабахе – тлеющий конфликт, который, если разгорится, как они мечтают, то искры полетят во все стороны. Конечно, это затронет интересы нашего Поволжья, Средней Азии, уже в Киргизии все шатается. Это бумерангом ударит еще по Ирану. И там сплошные переплетения интересов», – заявил Леонков.