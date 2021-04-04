«Американские и турецкие генералы пулемётами погонят умирать украинских парней» – депутат Госдумы

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

США на Украине будут действовать по сценарию, обкатанному НАТО в Азербайджане: сменят всё командование ВСУ на иностранное и погонят войска на русские позиции.

Об этом в эфире YouTube-канала «НК» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден впервые поговорил с Зеленским и фактически дал добро, ну, не добро, а команду воевать с Россией. Давайте назвать вещи своими именами. После чего забегали разные начальники. Американские министры обороны, которые начали выполнять команды своего главнокомандующего Байдена по ускоренной подготовке украинских подразделений для войны с РФ…

Проблема этих сепаратистских сил на Украине в том, что их командование (солдат никто не спрашивает) не хочет воевать, потому что понимают все издержки связанные этого процесса, даже несмотря на подготовку. Поэтому технология будет такая же, как использовала НАТО в том же Азербайджане – смена командования на иностранное.

То есть, мы ожидаем, что на Украине (об этом разговор был и министра обороны США) командование украинских сил будет сформировано из числа американских генералов, либо турецких генералов. Они рассматривают опыт в Карабахе как очень хороший. И непосредственно умирать пулемётами погонят украинских парней американские и турецкие генералы. Может, ещё какие-то добавятся – польские, румынские. Но будет создана такая группировка американо-европейского командования, которая должна будет –запустить военный сценарий с Россией», – рассказал Фёдоров.

«И мы этот сценарий сейчас начало и наблюдаем. Я думаю, они уже к маю вполне будут готовы для такого рода боевых действий», – предупредил депутат.