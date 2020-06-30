Американские и украинские дельцы разворовали до 60% средств на строительстве биолабораторий – Кузьмин

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады направили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обращение с требованием предоставить подробную информацию о судьбе 173 млн. долларов, выделенных Пентагоном на модернизацию американских биолабораторий, расположенных на украинской территории.

Текст документа опубликовал на своей странице в Facebook депутат от «ОПЗЖ», бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте обращения сообщается, что в 2005 году между Минздравом Украины и Минобороны США было заключено соглашение о размещении на украинской территории американских биолабораторий. Впоследствии значительная часть выделенных на их строительство и модернизацию средств была украдена.

«В рамках Соглашения использовался зарегистрированный в Минэкономики Украины проект технической помощи «Уменьшение биологической угрозы на Украине» денежной стоимостью 173 077 206 долларов США.

Для реализации на Украине этого и других проектов и программ Минобороны США делегировали в качестве генерального подрядчика американскую компанию «Blacks Veatch Special Projects Corp», которая, в свою очередь, заключила соответствующие контракты с другими субъектами хозяйствования.

Согласно имеющейся информации, указанная американская компания обязалась модернизировать или построить на Украине лабораторные объекты, которые соответствовали бы уровню безопасности BSL-2. Но во время выполнения работ, выделенные на их проведения средства разворовывались путём завышения стоимости работ», – говорится в документе.

В обращении сказано, что, согласно проведённому расследованию, в 2013 году стоимость модернизации трёх лабораторий в ветеринарном сегменте была завышена на 17,7 млн. грн. Аналогичная ситуация и с остальными объектами во всех регионах Украины.

Депутаты попросили Дениса Шмыгаля предоставить информацию о балансовой стоимости проведённых работ, и какие мероприятия проведены правительством по контролю модернизации и строительства американских лабораторий.

Ренат Кузьмин уверен, что около половины всех выделенных средств были «освоены» и поделены между американскими и украинскими коррупционерами.

«Эти деньги «зашли» на украинские предприятия через американскую фирму-прокладку, после чего от 40 до 60% из этой суммы было похищено путём завышения стоимости выполненных работ и материалов.

Ничего нового: бюджетные деньги, их «освоение» дружественными компаниями, откаты государственным чиновникам.

А вы говорите: биологическая безопасность, США – наш стратегический партнёр…

Интересно, сколько денег из украденного «откатили» американским военным украинские «модернизаторы» бактериологических лабораторий?

Ждём ответа на наш депутатский запрос от украинского премьера и готовим соответствующее обращение правительству и Минюсту США.

Как думаете, соросятничьи супрунолещенконаемы и их агенты из НАБУ, САП, ГПУ и президентского Офиса сразу завоют про «зраду», руку Кремля и пятую колонну или для приличия потерпят недельку-другую?» – написал парламентарий.