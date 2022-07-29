Американские каналы отказываются транслировать выступление Китая и Индии в ООН

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Близкий к «Радио Свобода» финансируемый Конгрессом США телеканал «Новое время», находящийся в Праге, который вёл онлайн-трансляцию заседания Совбеза ООН по Украине, демонстративно выключил своё вещание, как только начались выступления мировых парламентёров, риторика которых отличалась от общей антироссийской концепции Запада.

Медиа транслировало всех спикеров, пока слово не взял китайский представитель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока выступает представитель Китая, давайте коротко резюмируем, что было сказано. В целом страны по очереди: США, Албания, ОАЭ, Франция рассказывали о том, что именно они осуждают в происходящей войне в Украине и говорили, о каких-то новых мерах, новых переговоров, пресс-конференциях, которые они могут предпринять», – комментировали видеоряд.

Далее телеведущий прямо поверх выступления пекинского дипломата начал рассказывать о вывозе зерна и «стамбульских соглашениях», после чего и вовсе передал слово своей коллеге, которая перевела тему на то, как президент Украины Владимир Зеленский посетил один из одесских портов.

По окончании обзора ведущий попросил аппаратную показать кадры того, что сейчас происходит в Нью-Йорке.

«Да, всё ещё представитель Китая выступает», – констатировал сотрудник канала.

Слово передали гостю студии политологу Николаю Давыдюку, болтовня которого перебила выступления представителей Китая, Ганы и Индии.

«Нам приходится прерваться, потому что совсем скоро в эфире программа «Азия» расскажет о новостях Центрально-Азиатского региона. Мы не дождались, к сожалению, выступлений представителей России и Украины. Но мои коллеги обязательно расскажут, о чём заявили представители России и Украины на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке», – пообещал ведущий.