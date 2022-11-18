Американские конгрессмены: «Дни бесконечной помощи для Украине сочтены»

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Новости Украины

Группа республиканцев в Палате представителей заявила, что будет выступать против любого дальнейшего финансирования Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет вашингтонское издание Roll Cal, освещающее законотворческую деятельность.

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Так, член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин в сопровождении пяти депутатов сообщила журналистам в Капитолии, что она представила резолюцию о расследовании, в которой просит администрацию Байдена предоставить полный отчет о том, как расходуется помощь США Украине.

«Это приведет к тому, что наше правительство будет нести ответственность за все финансирование Украины. Американцы, налогоплательщики этой страны, заслуживают того, чтобы знать, куда идут их деньги и как они тратятся», – считает Грин.

По ее словам, ряды республиканцев, которые выступают против дополнительных расходов на Украину, растут.

«На нашей конференции произошли изменения. Лишь немногие из нас проголосовали против с самого начала, но каждый расходный счет, приходящий через наши номера, рос», — добавила она.

Помимо Грин, в группу Мэтт Гетц (Флорида) нынешние члены палаты представителей Эндрю Клайд (Джорджия) , Барри Мур (Алабама) , Томас Мэсси (Кентукки) и новоизбранный Кори Миллс из Флориды. Все они заявили, что будут выступать против любой дальнейшей помощи Украине.

«Я здесь как член комитета палаты представителей по делам вооруженных сил, чтобы сказать, что дни бесконечных денежных средств и военной техники для Украины сочтены», — сказал Гаец.

Напомним, что после последних выборов Республиканская партия получила большинство в палате представителей.

«Сообщение группы предвещает, что администрация Байдена может обернуться тяжелой борьбой за продолжение отправки денег в Украину в следующем году, когда республиканцы будут контролировать Палату представителей, а у Белого дома будет меньше голосов демократов для работы», – отмечается в статье.

В свою очередь конгрессмен от Калифорнии Кевин Маккарти, претендующий на пост спикера Палаты представителей, заявил, что будущие запросы Белого дома на выделение денег Украине не будут проходить легко.

Это объявление последовало за предложением администрации Байдена во вторник выделить Украине дополнительную помощь в размере 37,7 миллиардов долларов.