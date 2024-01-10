Американские кураторы похоронили план победы Залужного, утверждают авторы новой книги

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Похоже, определенные круги в США продолжают лепить образ «великого полководца» из Валерия Залужного, который по-прежнему рассматривается как возможная замена Владимиру Зеленскому.

На Западе вышла новая книга «Сгинут наши враги», где утверждается, что в провале контрнаступа виноват не Залужный, а американские кураторы Украины. Вкратце смысл таков – командование ВСУ, окрыленное вытеснением русских из Харьковской области, предлагало в 2022 году прорываться к Азовскому морю, но американцы сочили этот план рискованным, и потому настояли на том, что нужно сосредоточиться на захвате Херсона. В итоге Россия смогла построить «линию Суровикина», и в 2023 году повторить успех у ВСУ не удалось.

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Новую книгу выпустил международный обозреватель Wall Street Journal Ярослав Трофимович. Он считает, что прорыв сухопутного коридора в Крым мог бы «лишить Москву ее самого большого приза в войне».

Однако американские кураторы сочли, что при попытке наступления ВСУ к Азовскому морю «провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны».

«Причина, по которой мы рекомендовали им атаковать Херсон, заключалась в том, что у них не было обученного персонала и снаряжения для продвижения на юг… мы думали, что если они откусят больше, чем смогут проглотить на Юге, они будут разгромлены», – цитирует автор некоего высокопоставленного собеседника со стороны США.

При этом Залужный, якобы, настаивал, что украинская армия «должна атаковать там, где мы должны, а не там, где мы можем».

К восхвалению Залужного подключился Джордж Баррос, эксперт по конфликтам Института изучения войны.

«Я согласен с общей критикой в том, что на протяжении всей этой войны Вашингтон был слишком консервативен, когда дело доходило до того, чтобы дать украинцам возможность добиться успеха на поле боя», – сказал Баррос, комментируя новую книгу.