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05.02.2021, Санкт-Петербург, Анатолий Соколов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Американские либеральные элиты вытирают ноги о традиционные ценности — Пригожин


Американский сенатор-демократ Крис Кунс обвинил российского бизнесмена Евгения Пригожина во вмешательстве в американские выборы. Предприниматель отреагировал на озвученные политиком претензии.

«В течение многих лет Евгений Пригожин, ЧВК «Вагнер» и другие российские организации вмешивались в иностранные выборы и отправляли наемников для участия в войнах за рубежом. Сенатор Марко Антонио Рубио, сенатор Джинн Шейхин, сенатор Дик Дурбин, я призываю к двухпартийной стратегии противодействия этой деятельности», – написал Кунс.

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«Послание» сенатора было завершено рядовой фразой о мнимой угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов и призывом противостоять деятельности бизнесмена.

Евгений Пригожин опубликовал ответ в своем  Telegram-канале. Он напомнил сенатору, что суд по этому вопросу прошел еще в 2018 году. Обвинения тогда признали неправомерными, а дело закрыли.

 «Суд США в 2018 году вынес решение о том, что не было никакого вмешательства в выборы. Я не раз настаивал на возобновлении дела и обнародовании документов, чтобы весь мир увидел, что не было вмешательства. Это ложь от демократов, которые не смирились с победой республиканцев», – отметил он.

По мнению предпринимателя, действия руководства США привели к тому, что 50% населения планеты относятся к американцам негативно.

«Либеральные элиты США вытирают ноги о традиционные ценности народов мира и пытаются их разрушить… По этой причине к американскому народу складывается негативное отношение: 50 % жителей планеты считают их врагами», – указывается в сообщении.

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