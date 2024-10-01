Американские мужики презирают украинских уклонистов, не желающих гибнуть – эмигрантка из Донецка

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американские мужчины открыто высказывают презрение в адрес украинцев, которые не хотят умирать и пытаются уклониться от службы в армии.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские мужчины открыто высказывают презрение в адрес украинцев, которые не хотят умирать и пытаются...

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«Не обижайтесь, пожалуйста, все мужчины Украины (это прямая речь), так как это повторялось более десяти раз, я думаю, что это тенденция, больше десяти раз не в одном круге общения. Американские мужчины считают, что то, что в Украине украинские мужчины избегают службы в армии, слабостью и считают, что это – уникальная возможность перестроить страну, умерев за нее. И не уважают украинских мужчин за то, что они от этого отказываются.

Даже при нынешней ситуации вера в правительство в США сумасшедшая, и к государственным институтам сумасшедшая по сравнению с Украиной. Патриотический уровень очень высокий», – заявила Черенкова.

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