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Рядовые американцы не знают, куда деваются их деньги, которые они платят как налоги. Пока внутри США разрушается инфраструктура, правительство страны отдает предпочтение не собственным проблемам, а тратит миллиарды долларов на Украину.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил известный американский журналист Макс Блюменталь, в прошлом советник президента США Билла Клинтона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист раскритиковал американскую власть за то, что она финансирует одну из самых коррумпированных стран.

«Я – американский налогоплательщик, деньги которого используются на прокси-войну и нарушение международной стабильности за счет мужчин и женщин моей страны. В июне в реке Монтана произошла катастрофа, которая показала недофинансирование инфраструктуры США. Пентагон при этом объявил о планах передать военную помощь Украине на миллиарды долларов. Уже третью неделю идет контрнаступление, которое можно оценить как ненадлежащее. Даже Зеленский признал, что контрнаступление происходит не так, как хотелось», – сказал выступающий.

« Вашингтон ставит приоритет финансированию прокси-войны в Украине. Это показывает очень плохую динамику, забирает средства из рук среднего американца. Transparency International заявила, что Украина – одна из наиболее коррумпированных стран в Европе, народ Америки даже не понимает, куда идут их налоги», – заявил Блюменталь.