Американские налогоплательщики недоумевают: Зачем мы тратим деньги на прокси-войну с Россией?

Анатолий Лапин.  
30.06.2023 10:13
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Рядовые американцы не знают, куда деваются их деньги, которые они платят как налоги. Пока внутри США разрушается инфраструктура, правительство страны отдает предпочтение не собственным проблемам, а тратит миллиарды долларов на Украину.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил известный американский журналист Макс Блюменталь, в прошлом советник президента США Билла Клинтона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рядовые американцы не знают, куда деваются их деньги, которые они платят как налоги. Пока...

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Журналист раскритиковал американскую власть за то, что она финансирует одну из самых коррумпированных стран.

«Я – американский налогоплательщик, деньги которого используются на прокси-войну и нарушение международной стабильности за счет мужчин и женщин моей страны. В июне в реке Монтана произошла катастрофа, которая показала недофинансирование инфраструктуры США. Пентагон при этом объявил о планах передать военную помощь Украине на миллиарды долларов. Уже третью неделю идет контрнаступление, которое можно оценить как ненадлежащее. Даже Зеленский признал, что контрнаступление происходит не так, как хотелось», – сказал выступающий.

« Вашингтон ставит приоритет финансированию прокси-войны в Украине. Это показывает очень плохую динамику, забирает средства из рук среднего американца. Transparency International заявила, что Украина – одна из наиболее коррумпированных стран в Европе, народ Америки даже не понимает, куда идут их налоги», – заявил Блюменталь.

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