Американские нефтяники ставят на Трампа – Bloomberg

Сергей Рыжов.  
19.10.2024 10:06
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Выборы, Дзен, Нефть, Политика, США


Bloomberg пишет, что руководители американских нефтяных компаний становятся все более важным источником финансирования для президентской кампании Дональда Трампа.

Издание пишет, что титаны промышленности открывают свои кошельки, чтобы поддержать его избрание. Нефтяники стали четвертым по величине источником средств для избирательного фонда Трампа

Bloomberg пишет, что руководители американских нефтяных компаний становятся все более важным источником финансирования для...

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Обьясняется это не альтруизмом, а интересами. Ведь Трамп обещает отменить ограничения на загрязнение окружающей среды автомобилями и введенные во времена Байдена.

Также Трамп обещает упростить получение разрешений на бурение новых скважин, усложеннных при Байдене. Он также пообещал немедленно отменить приостановку президентом Байденом выдачи новых лицензий на экспорт природного газа.

Главы энергокомпаний всегда рассчитывали на своих союзников-республиканцев в продвижении своих политических и экономических интересов.

Но сейчас поддержка республиканцев со стороны нефтяников усилилась из-за сокращения числа демократов-нефтяников в Палате представителей и Сенате, пишет Bloomberg.

«Камала Харрис находится под контролем экстремистов-экологов, которые пытаются реализовать самую радикальную энергетическую программу в истории и заставить американцев покупать электромобили, которые они не могут себе позволить, — заявила Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа.

Трамп удачно съездил в Техас — нефтяное сердце Америки — заручившись дополнительной поддержкой и собрав средства в самом сердце Пермского бассейна — центра американской сланцевой добычи на западе Техаса.

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