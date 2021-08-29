Американские НКО и СМИ злорадствуют над разрушающейся «стеной Трампа»

29.08.2021 22:23 (Мск), Москва, Андрей Романов

В американских соцсетях активно обсуждают состояние пограничной стены на границе с Мексикой, строительство которой было одним из главных предвыборных обещаний предыдущего американского президента Дональда Трампа. Она представляет собой забор высотой до 9 метров и официально предназначалась для борьбы с нелегальными мигрантами и наркотрафиком. Возведение барьера началось в 2019 году, однако было заморожено 20 января 2021 года после вступления в должность Джо Байдена.

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С того момента стена начала приходить в упадок и постепенно разрушаться: например, 22 августа сайт Gizmodo.com опубликовал фотографии ее участков в южной Аризоне у города Дуглас. После летних муссонных дождей реки вышли из берегов и просто выломали шесть специальных шлюзовых секций. На их месте образовались дыры, через которые легко пролезть любой человек. Другие участки барьера также постепенно разрушаются без надлежащего обслуживания и ремонта.

Разваливающаяся стена на границе с Мексикой стала одним поводов для критики Трампа. Его противники указывают, что на ее сооружение были потрачены миллионы долларов, причем контракты достались близким к бывшему американскому лидеру компаниям. В итоге, несмотря на громкие обещания и финансовые ассигнации из бюджета, возведенная инфраструктура оказалась ненужной и просто рассыпается на глазах. Аналитики также утверждают, что даже в случае успешного завершения строительства забор все равно не смог бы остановить мигрантов из соседней страны.

Среди недовольных проектом Трампа достаточно и тех, кто не видит ничего плохого в разрушении стены. Многие активисты, НКО и СМИ поддерживает поток нелегалов из Мексики и государств центральной Америки и принципиально выступает против каких-либо пограничных объектов. Одна из таких организаций – издание Coda Story, которое транслирует леволиберальные тезисы. Оно также активно со структурами, продвигающими глобалистскую повестку, в том числе – Европейским фондом в поддержку демократии (EED, признан иноагентом на территории РФ) и Bellingcat.

28 августа в своем аккаунте Twitter Coda Story разместила анонс видеоконференции на тему вреда современных технологий на вооружении пограничных служб. В описании мероприятия в негативном ключе говорится о средствах распознавания лиц, передвижных вышек наблюдения, подземных акустических противоподкопных датчиках и «дронах-хищниках». Авторы заметки утверждают, что из-за технических новинок нелегалы вынуждены искать опасные пути для попадания в США. Им даже не ставится в укор сам факт незаконного пересечения границы другого государства.

Такими публикациями глобалистские организации пытаются реализовать проект «мира без границ» и просто плавно готовят общество к его реализации. Воплощение этих планов в жизнь позволит в будущем облегчить трансграничное движение капиталов, что принесет огромную прибыль заинтересованным корпорациям и финансово-экономическим кругам. А Coda Story и другие подобные структуры – лишь набор удобных инструментов для достижения цели.