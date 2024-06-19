Американские оружейники потирают руки: расходы НАТО растут рекордными темпами

Анатолий Лапин.  
19.06.2024 08:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, США, Сюжет дня, Украина


Члены НАТО увеличивают взносы в Альянс – за 10 лет дополнительно Европа и Канада дали более 40 миллиардов долларов. Практически вся эта сумма осела в США, в американских частных оружейных компаниях.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены НАТО увеличивают взносы в Альянс – за 10 лет дополнительно Европа и Канада...

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«Союзники НАТО значительным образом увеличат обязательства по оборонным инвестициям. Сегодня оборона и инвестиции выросли на 18% – самое большое увеличение за десятилетия. 23 союзника будут тратить на оборону 2% ВВП или больше. Это в два раза больше, чем всего 4 года назад. С 2014 года Европа и Канада добавили более 40 миллиардов дополнительных долларов на оборонные расходы. Это демонстрирует историческое улучшение в области распределения нагрузки в НАТО, это демонстрирует так же, что США не обязаны нести эту нагрузку только на своих плечах», – сказал генсек НАТО.

«Альянс – это мощный союз, где союзники берут на себя все больше нагрузки год за годом. Значительная часть увеличения на оборонные расходы тратится именно здесь, в США. За последние несколько лет европейские союзники подписали контрактов на более, чем 40 миллиардов долларов с американским частным сектором», – заявил Столтенберг.

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