24.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Американские полёты над «незалежной» превращают украинцев в обречённых заложников


Американская авиация, свободно перемещаясь в украинском воздушном пространстве над мегаполисами и столицей, ставит под угрозу жизни украинцев.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все действия американцев, безусловно, с властью согласованы. Американцы власть поставили перед фактом, что мы здесь летали, летаем и будем летать. Стратегические бомбардировщики B-52, которые планируются комитетом стратегического планирования США и осуществляют определённое патрулирование в небе над Европой и, в том числе, теперь над территорией Украины.

Все разговоры о том, что они на данный момент именно над Украиной не имеют ядерного оружия сродни бабке, которая надвое сказала. Потому что стратегические силы всегда находятся в боевой готовности, это значит, на их борту всегда есть то оружие, с которым они должны работать в той или иной ситуации и в боевой обстановке», – заявил Дудкин.

Он подчеркнул, что «наглое» военное присутствие США полностью лишает Украину суверенитета.


«Есть гласное и негласное правило: боевая авиация никогда не летает над густонаселёнными пунктами, столицами. То есть, это знают все», – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, данные манёвры несут и внешнюю опасность для Украины.

«Мы привлекаем американцев к тому, чтобы они своими провокационными действиями давали шанс России отвечать адекватно, причём над территорией нашего государства, ставя под вопрос жизни наших граждан!

Не американцы и не россияне будут гибнуть. Уже в России заявили: если, не дай Бог, один из таких стратегических бомбардировщиков пересечёт границу РФ, как они её считают на территории Крыма, такие воздушные суда будут сбиты немедленно», – предупредил эксперт.

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