12.06.2018
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США, Украина, Финансы, Экономика

Американские пошлины добивают украинскую экономику


Украина может потерять до пяти миллиардов долларовых поступлений от продажи стали на мировых рынках из-за повышения пошлин со стороны США.

Об этом в эфире UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономический и политический эксперт Дмитрий Джангиров.

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По его словам, Украина теряет не напрямую из-за ограничения поставок в США, а на третьих рынках, куда теперь пойдет конкурентная украинской сталь из стран Евросоюза.

«Если вводятся пошлины на сталь, понятно, мы поставляем сталь в Штаты, но не так много. Но ведь мы понимаем, что европейская сталь, она пойдет теперь на те рынки, где была наша сталь. То есть нас будут по второй производной вытеснять. Как минимум, усилится конкуренция. Эти рынки, которые теперь становятся рисковыми, не побоюсь этого слова, стремными для нашей стали, это где-то пять миллиардов нашей выручки. Мы не можем ее всю потерять, что-то останется… Ясно, что мы с этой суммы рискуем потерять. Для нас достаточно большие поступления», – заявил Джангиров.

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