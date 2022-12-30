Американские ПРО нужны Украине для наступления на юго-востоке, – офицер израильской армии

30.12.2022  11:47 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Американская противоракетная система Patriot может быть использована для прикрытия наступления ВСУ на южном направлении.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская противоракетная система Patriot может быть использована для прикрытия наступления ВСУ на южном направлении....

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По мнению Тамара, Россия имеет большое преимущество с воздуха, потому украинская группировка подвергается риску уничтожения в южных степях, если не получит прикрытия.

«Я думаю, что она поможет прикрыть группировку сухопутных сил Украины, которые готовятся сейчас для нанесения широкомасштабного контрнаступательного удара. Мое личное предположение, что нанесен он будет на юго-восточном направлении для того, чтобы отрезать крымскую группировку российских войск от линии снабжения с выходом к Азовскому морю.
Сама по себе одна установка может прикрыть населенный пункт один, крупный город, допустим, Запорожье, Харьков, но не более чем. Но таких городов в Украине великое множество. Это большая страна, много населения, поэтому я думаю, что для этой цели настолько важно было получить. Потому что, если они выведут без прикрытия с воздуха такую группировку в поле, а перспективное в стратегическом отношении юго-восточное направление – это степь. У россиян на сегодняшний день до сих пор господство в воздухе, плюс ракетный потенциал – выведя такую группировку в поле, они подвергнут ее очень большим рискам уничтожения с воздуха», – заявил Тамар.

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