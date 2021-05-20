Американские пропагандисты подложили знатную свинью Зеленскому и заводу «Антонов»

20.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне «Радио Свободная Европа» опубликовало расследование, непосредственно касающееся места, где проходила сегодня пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского – концерна «Антонов».

Выяснилось, что украинский Ан-124 доставил в Сербию из находящейся под санкциями ЕС Белоруссии два МиГ-29.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», дочерний ресурс американской пропагандистской «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа», выяснил, что Ан-124 принадлежащий украинской компании, перевозил оставшиеся два из четырех истребителей МиГ-29, которые Белоруссия передала Сербии. В Минобороны Венгрии подтвердили, что самолет, перевозивший истребители, приземлился в аэропорту Будапешта 16 мая.

«Украинский Ан-124 (Антонов) летевший из Белоруссии ( через Украину и Румынию) на пути в Сербию был вынужден приземлиться 16 мая 2021 года по техническим причинам, – говорится в письменном ответе министерства обороны Венгрии журналистам радиостанции. – Самолет приземлился в аэропорту Ференца Листа в Будапеште, потому что не имел возможности безопасно приземлиться в аэропорту, который был его конечным пунктом назначения, из-за короткой взлетно-посадочной полосы».

По данным военного ведомства, самолет вылетел из Венгрии утром следующего дня, 17 мая, в конечный пункт назначения, то есть в Сербию, «после дополнительной поставки запчастей и ремонта».

Американские пропагандисты отмечают, что Белоруссия с 2011 года находится под санкциями ЕС, включающими и эмабрго на поставки вооружений. При этом в последнее время эти санкции были усилены «в ответ на ухудшение прав человека, демократии и верховенства закона в этой стране».

Характерно, что ни в НАТО, ни в Министерство обороны Сербии произошедшее редакции «Радио Свободная Европа» комментировать не стали.

Инцидент прокомментировал политолог и публицист Владимир Корнилов. Обратив внимание, что пресс-конференция Зеленского проходила на заводе «Антонов», где президент Украины хотел похвастаться мифическим «возрождением авиаиндустрии».

«И аккурат под это мероприятие Радио Свобода заботливо подложило свинью, обвинив Антонов в поставках оружия из Белоруссии в Сербию через пространство ЕС, что нарушает антибелорусские санкции Европы. Интересно, Зе в ответ на эти обвинения повторит знаменитую фразу Виктории Нуланд по поводу того, куда должна идти Европа?», – иронизирует Корнилов.

Что характерно, в ходе пресс-конференции, проходившей в «стране победившей демократии», никто из журналистов так и не отважился задать вопрос почему борт страны, уверенно идущей по словам Зеленского в ЕС и НАТО, перевозил военные самолеты, находившейся под санкциями ЕС Белоруссии.