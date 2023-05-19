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Первый авиарейс из Москвы, который приземлился в пятницу в Тбилиси после возобновления воздушного сообщения между Грузией и Москвой, встречали съемочные группы прозападных телеканалов. Им была поставлена задача провоцировать пассажиров, выводя из себя вопросами об «оккупации Россией грузинской территории» и «русской агрессии на Украине».

Однако провокаторы получили достойный ответ, рассказал хорошо известный читателям «ПолитНавигатора» лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия, вернувшийся из Москвы домой первым рейсом. Сам Пипия, как видно из публикации западного СМИ, заявил, что вина за кровопролитие на Украине лежит на США, развязавших и подогревающих бойню на землях некогда единого государства.

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«Возле аэропорта прозападные силы организовали протесты. Но полиция организовала надёжный кордон и не пропустила практически ни одного радикально настроенного оппозиционера на территорию. Однако наша делегация общественности, возглавляемая Мирабом Чикашвили – руководителем платформы «Грузия во имя мира», была встречена группой довольно агрессивно настроенной прессы, которая бросилась задавать провокационные антироссийские вопросы. Мы ответили на них достойно и подчеркнули важность принятого решения по восстановлению авиасообщения и отмене визового режима, пользе этого шага для нашей экономики. Несмотря на протесты радикалов, в ближайшие месяцы грузинское население почувствует положительный эффект от стабилизации отношений с Россией. Наша делегация скоро снова прилетит в Москву, мы намерены участвовать в Международном антифашистском форуме», – рассказал Пипия.

По его словам, вечером либеральная молодежь также проводила акцию протеста в центре Тбилиси, однако манифестация не была особенно многочисленной и набрала всего около 800 человек.

«Пока что попытки оппозиции раскачать ситуацию захлебнулись, в отличие от истории с законом об иноагентах. Думаю, что на этот раз угрозы отмены авиасообщения не будет», – сказал Пипия.

Так или иначе, но пока что авиабилеты на линии Москва-Тбилиси стоят не очень дешево – от 17 до 20 тысяч рублей в одну сторону. Для примера – на Украине, где Запад боролся за влияние, в том числе, среди молодежи, запускались многочисленные low-cost авиарейсы, позволяющие летать в Европу на выходные и обратно.



