Американские ракетные установки оказываются бесполезными для Украины

20.03.2020, Киев, Игорь Петров

США продолжат предоставлять военную помощь Украине, но ей в первую очередь следует рассчитывать не на поставки американского оружия, а на собственные меры по усилению армии.

Об этом пишет американский аналитический центр Center for the National Interest на своем официальном сайте National Interest.

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«Огромные суммы средств и оптимистические заголовки новостей не состыкуются с тревожной реальностью: военная помощь США Украине была стратегически и даже тактически непоследовательной.

Большая часть предыдущих поставок военной помощи состояла из стрелкового оружия, средств электронной борьбы и разного личного снаряжения, такого как очки ночного видения. Все они сами по себе являются важными инструментами, но их недостаточно, чтобы гарантировать успех Украины в возвращении занятых сепаратистами регионов Донбасса, не говоря уже об отражении гипотетического российского военного вторжения к западу от Донбасса», – пишет National Interest.

Эксперты сходятся во мнении, что основная часть предыдущего пакета «летальной» помощи стоимостью 250 миллионов долларов, противотанковые ракеты Javelin, «в основном символичны» из-за недостатка тяжелой бронетехники в ВС сепаратистских сил Донецка и Луганска. Нынешний план Конгресса предоставить Украине портативные ракетные пусковые установки класса «земля-воздух» еще более символичен: у сепаратистов нет истребителей, а «российские военно-воздушные силы не могут проводить военные операции над воздушным пространством Донбасса, не вызвав международный кризис, который увеличил бы шансы прямого западного вмешательства».

«Военные отношения между Вашингтоном и Киевом оказываются в ситуации «Уловка-22»: если цель «летальной» помощи США – изменить баланс сил на Донбассе или подготовить Украину к единоличному сопротивлению полномасштабному российскому военному наступлению, то требуются намного более решительные действия, но такие действия только повлекут за собой эскалацию России и, таким образом, еще больше ухудшат интересы безопасности Украины. Именно по этой причине Украина вряд ли получит стратегически значимую военную помощь, такую как ракетная система «Патриот», которую Киев пытался приобрести ранее в прошлом году», – пишет издание.

Тем не менее, утверждается, что существуют прагматичные военные реформы, которые украинская армия может осуществить в краткосрочной перспективе, чтобы укрепить свои позиции в войне.

«Основные боевые танки, такие как украинские Т-84 и Т-80, громоздки, учитывая городской характер конфликта, но есть четкое операционное обоснование для замены стареющего парка из более чем 800 БМП-2 менее многочисленным парком модернизированных тяжелых боевых машин пехоты.

По имеющимся сведениям, Украина предпринимает шаги в этом направлении благодаря своим новым БМП-1УМД, созданной на основе советской БМП-1 с цифровым управлением, двигателем немецкого производства и обновленным комплектом вооружений. Между тем, более мощная сеть противорадиолокационных радаров и современных транспортных средств может смягчить воздействие артиллерийских атак сепаратистов.

В будущем предоставление летальных вооружений могло бы соответствовать более реалистичному видению военных потребностей Украины, если бы оно основывалось на такого рода практических проблемах, а не на нишевых ракетных пусковых установках, которые могут никогда не использоваться в операциях», – говорится в статье.

Ранее американские законодатели подготовили законопроект, предусматривающий разрешение предоставить Киеву зенитные ракеты «земля-воздух». Эта инициатива содержится в поправке к законопроекту о бюджете Пентагона. В поправке предусматривается устранение запрета продавать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы.