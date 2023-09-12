Американские ракеты ATACMS не изменят линию фронта

Анатолий Лапин.  
12.09.2023 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Поставка на Украину американских дальнобойных ракет, о возможности которой написала накануне западная пресса, не изменит положение дел на линии фронта.

Об этом в эфире интернет-блога «Дикий live» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставка на Украину американских дальнобойных ракет, о возможности которой написала накануне западная пресса, не...

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По мнению Старикова, российская армия научится противодействовать американским ракетам, как это произошло с РСЗО «Хаймарс» в прошлом году.

«Это все не влияет на изменение линии на фронтах. Вот даже сейчас нам дадут ATACMS, ракеты, но они не повлияют ни на что. Ни «Хаймарсы» не повлияли – они к этому приспособились.. На начальном этапе «Хаймарсы» сыграли свою роль. Но противник к этому приловчился, они перестали создавать как в бывшем Советском Союзе, большие склады, боекомплект, сидеть там на одном месте», – сказал эксперт.

«Сейчас противник ведет мобильную оборону, на одном месте они не сидят. Баллистические ракеты ATACMS сами по себе, конечно, очень высокоэффективные, но стратегическое изменение на фронтах не произойдет. Да, будут уничтожать, разведка выявит, командные пункты, может, по транспортным развязкам, но они быстро назад это восстановят. Но опять же, все вооружение, которое Запад нам дает, должно использоваться в комплексе, а не единично», – заявил Стариков.

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