Американские ракеты атаковали российскую нефтебазу

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Минувшей ночью ВСУ ударили по Луганску, в результате чего в черте города была поражена нефтебаза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску – обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача – потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию держу на личном контроле», – написал глава Луганщины в своем паблике на исходе вчерашних суток.

Чуть позже он добавил, что поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов.

«Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим затрудняется из-за сильного пожара. В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Их главная задача сейчас – не допустить распространения огня. Все необходимые меры для ликвидации последствий обстрела на данный момент предприняты», подчеркнул Пасечник.

К утру пожар был потушен, о чем сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России ликвидировали пожар из-за обстрела ВСУ в Луганской Народной Республике. Сотрудники МЧС не допустили увеличения площади возгорания», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации возгорания участвовали 57 пожарных и 11 единиц техники.

«Эту нефтебазу уже атаковали в начале декабря 2023 года с помощью дронов, тогда выгорела одна бочка с топливом», – в свою очередь напоминает военный обозреватель Борис Рожин.