Американские ракеты ударили по Крыму. Местных жителей предупредили об опасности

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После ночной ракетной атаки на Крым в Симферопольском районе находят не разорвавшиеся суббоеприпасы – стальные шары, наполненные взрывчатым веществом и стальными фрагментами.

При их обнаружении крымчан и гостей полуострова просят ни в коем случае не прикасаться к боеприпасу, а вызвать МЧС и МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Речь идет о кассетных боеприпасах ракет ATACMS. Ночью их атаку в районе Джанкоя и Симферополя отбили системы ПВО. Радиус поражения живой силы одного такого стального шара 15 метров. Всего по Крыму выпустили по одним данным 9, по другим – 15 ракет ATACMS. Поражений наземных целей нет. Предварительно, ракеты запускались из Берислава Херсонской области.

Наблюдатели не исключают, что целью атаки были комплексы ПВО как элемент подготовки удара по Крымскому мосту. Всего США передали Украине более 100 ракет ATACMS с максимальной дальностью удара до 300 км.

Как отметил в эфире «Первого севастопольского» директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, ракеты ATACMS запускают с платформ HIMARS.

«У украинцев есть как минимум 15 установок HIMARS, потому что запускается одна ракета ATACMS с одной установки. Это значит где-то недалеко от линии боевого соприкосновения все эти 15 вышли, причём одномоментно, пульнули и ушли. Вот о чем это говорит, а не о том, что они полетели, и мы сбили – у них есть эти установки. Неизвестно сколько передано ATACMS до того и сейчас. Народ должен прекрасно понимать, что идёт война», – подчеркнул Горбачёв.