Американские ракеты ударили по российскому городу

Сергей Вредников.  
07.06.2024 12:49
  (Мск) , Луганск
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ ударили по Луганску. Пострадала гражданская инфраструктура, в том числе обрушен подъезд пятиэтажного дома в спальном районе на востоке города. Об ударе сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По её данным, нацисты выпустили не менее 6 ракет, предварительно «Атакамс», большую часть которых сбили средства ПВО. Тем не менее есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Все службы выехали на место.

ВСУ ударили по Луганску. Пострадала гражданская инфраструктура, в том числе обрушен подъезд пятиэтажного дома...

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По данным Минздрава ЛНР, пострадали 20 человек, включая двух несовершеннолетних, позже число раненых увеличилось до 22. При этом ряд СМИ и местных тг-каналов пишут о трёх погибших, официальных подтверждений пока этому нет.

В одном из пятиэтажных домов уничтожен целый подъезд. Сообщается, что под завалами после обрушения подъезда находятся люди. Работают аварийно-спасательные службы. Работников и пассажиров находящегося неподалёку автовокзала эвакуировали в бомбоубежище. По некоторым данным, в результате атаки пострадало свыше десяти многоэтажных домов.

Местные тг-каналы предполагают, что одна из ракет, попавшая один из многоэтажных домов, летела в восточный рынок Луганска, где военных нет и в помине, а вот концентрация гражданских сейчас крайне высока.

Дом оказался на пути ракеты и принял на себя удар.

Местные источники предупреждают об опасности повторной атаки.

Украинские паблики ожидаемо глумятся репликами «Бомбасс домбили», «кондиционеры» и «ничего страшного, курили».

Член Общественной палаты России, бизнесмен и блогер Сергей Колясников считает, что поскольку цели утверждаются США и НАТО – они прямые пособники военных преступлений ВСУ.

«По сути, это продолжение политики геноцида, которую укронацисты вели еще до СВО. Когда снайпера били по мирным жителям в Горловке, в том числе в Зайцево – просто по старикам на огородах, по женщинам на улицах – чтобы население бежало. Теперь они это делают в больших масштабах, американскими, французскими и британскими ракетами», – написал Колясников в своём тг-канале.

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