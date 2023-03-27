Американские ракеты ударили по российскому Мелитополю

Игорь Шкапа.  
27.03.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов, целью которых стали казармы с российскими военными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил именующий себя городским головой Мелитополя» Иван Федоров.

В Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов, целью которых стали казармы с российскими военными. Об...

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«У оккупантов в Мелитополе «ничего не происходит». В городе прогремело уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, взрыв произошел «на микрорайоне вблизи кафе «Джокер» и вражеских казарм».

«Пострадало» захваченное рашистами здание, где размещались вражеские силовые структуры», – утверждает Федоров.

В свою очередь член российской ВГА Запорожской области Владимир Рогшов уточнил, что удары наносились по гражданской инфраструктуре.

«Сегодня в 8:15 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирному городу. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8:00 шли занятия. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», – написал Рогов.

По его словам, сейчас учащиеся эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым.

Кроме того, он уточнил, что в Мелитополе зафиксировано попадание в районе авиагородка.

«При утреннем обстреле Мелитополя один из снарядов попал в гараж. Также незначительные повреждения получило рядом стоящее жилое здание – в нём вылетели окна», – написал Рогов.

При этом военный обозреватель Борис Рожин указывает, что огонь велся из Орехова.

«Обстрел велся из MLRS практически на предельной дальности (штатная дистанция огня – до 90 км)», – отмечает Рожин.

Напомним, что MLRS – поставленная на Украину американская пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и запуска тактических ракет.

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