Американские ракеты в Германии: под угрозой европейская часть РФ

Анонсированное США размещение дальнобойных ракет в Германии становится угрозой для европейской части России.

Пока неизвестно, какие именно ракеты будут размещены, но эксперты предполагают, что речь идет о ракетных комплексах — Typhon и Dark Eagle, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Новейший мобильный ракетный комплекс Typhon может применять универсальные ракеты SM-6, которые обладают возможностями ударов как «воздух – воздух», так и «земля – земля». Дальность их действия — до 450 км, новый вариант — до 700 км. Также он способен применять крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия до 1800 км», — сказал «Известиям» редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Он обращает внимание, что между Москвой и Берлином около 1500 километров, а потому дозвуковым «Томагавкам» потребуется около двух часов для нанесения высокоточного удара на такой дальности. Однако угрозу безопасности РФ несут и SM-6: ими можно достать до Калининградской области.

«Другим ракетным комплексом будет Dark Eagle с гиперзвуковой ракетой LRHW, в которой используется универсальный гиперзвуковой планирующий блок CHGB. Комплекс завершает программу испытаний в ближайшие месяцы и, вероятно, к 2026 году будет готов к развертыванию. Ракета обладает дальностью действия 2770 км, и заявлена скорость не менее пяти скоростей звука», – отметил эксперт.

По его словам, эти ракеты могут поразить объекты на территории Московской области через 14 минут после запуска. Причем как раз эти ракеты являются сложной целью для ПВО. Кроме того, все размещаемые комплексы будут авиатранспортабельными и мобильными, то есть с места постоянной дислокации в Германии их можно доставить на другую базу в любую из стран НАТО.

Военный обозреватель, полковник Виктор Литовкин считает, что при такой дальности полета немцы могут и не размещать ракеты вдоль своей восточной границы.

«Они долетят и с территории Баварии, и из центра Германии. Возможно, их разместят там, где находятся американские базы Бюхель и Рамштайн. У нас есть средства противодействия таким ракетам. Никто, конечно, не даст гарантий, что все ракеты можно сбить, но у нас есть средства нанести удар по месту размещения пусковых установок, чтобы от него не осталось мокрого места», – говорит Литовкин.

В этой ситуации главной задачей для России становится потенциальный ответ на угрозу.

«С учетом того, что по созданию систем малой и средней дальности в СССР был огромный задел, высока вероятность создания на базе технических и эксплуатационных решений комплекса «Искандер-М» новой баллистической ракеты с дальностью действия до 1000 км и больше. Она может быстро пройти испытания, и развертывание может начаться в тех же ракетных бригадах, которые сегодня оснащены «Искандерами». С территории Калининградской области до предполагаемых мест базирования американских ракет в Германии подлетное время может составить не более восьми минут», – обратил внимание Корнев.

А вот Литовкин считает, что вовсе не обязательно размещать ракеты в Калининградской области, Белоруссии или даже близко к границам.

«Вполне могут быть размещены в Воронежской, Смоленской или Московской области. Ракеты средней дальности летают на расстояние от 1000 до 5500 км», указывает он.

В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон характеризует американские планы как «признак отчаяния», поскольку США «пытаются смириться с тем, что проигрывают на Украине».

«Киев должен был стать прокси-армией для победы над Россией, и этот план провалился. И теперь США пытаются придумать то, что я называю планом Б. И это глупо. Они говорят, что развертывают гиперзвуковые ракеты. Но у Соединенных Штатов нет гиперзвуковых ракет. Если они пойдут до конца и сделают это, то мы столкнемся с кубинским ракетным кризисом 2.0: реакция России, как я ожидаю, будет такой же враждебной, как и в случае, когда Соединенные Штаты почувствовали угрозу», – опасается Джонсон.