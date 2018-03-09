09.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, США

Американские разведчики зачастили: Недалеко от Крыма вновь засекли беспилотник


Беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk снова провел разведывательный полет у берегов Крыма. Об этом в своем блоге сообщает сервис по отслеживанию авиаперемещений «CivMilAir», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский разведчик пролетел рядом с полуостровом 16 километров и удалился в сторону Греции.

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«Направился в Грецию после дневной разведки над восточной Украиной, вокруг Крыма и вдоль береговой линии России», – говорится в сообщении наблюдателей.

В прошлый раз полет американского беспилотника у берегов Крыма фиксировался в конце февраля 2018 года.

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