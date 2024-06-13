Американские санкции: хотели как хуже, получилось как всегда

Минфин США решил поздравить россиян с Днем России вводом санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра.

Об этом американское ведомство сообщило вчера вечером на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро.

«Это будет как в 1995-1996 годах». Курс доллара и других валют будет формироваться через внебиржевые сделки крупными банками. Это существенный откат в прошлое», – запаниковал представитель Мосбиржи Игорь Марич.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «не оставит подобные агрессивные действия без ответа».

При этом Центробанк сохраняет олимпийское спокойствие, поскольку готовился к этим акциям более полугода, а по большому счету – с 2022-го. Нормативные документы уже готовы.

«Курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность», – сообщила глава ЦБ Набиуллина.

В руководстве банка заявили, что баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись экспорт и импорт) в целом остается неизменным.

«Значит Набиуллина была готова к этому. Слишком быстра реакция. Задача не допустить спекуляций в фокусе внимания. Власти России будто идут по плану введения санкций Запада и заранее их купируют по всем направлениям. Большинство россиян не почувствуют изменений касательно курса валюты. Но вопрос операций и курса в обменниках останется – народ же не на бирже покупает», – констатирует в своем тг-канале политолого Марат Баширов.

Но либеральных экспертов это не успокоило, как и чуткую к их мнению публику. В «культурной столице» Санкт-Петербурге к обменникам выстроились очереди. Коммерческие банки воспользовались паникой и задрали курс до 200 рублей.

Однако количество позитивных комментариев значительно больше.

«Я, конечно, не экономист. Но мне кажется, что более важных новостей не было в экономике России лет этак 35. То, о чем так долго говорили большевики – изоляция России от запада и запада от России – наконец, свершилось. Повторяю, изоляция не вообще, а от запада. От мира чистогана, так сказать. Даешь международный юань», – написал политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.

Экономист, доктор наук Никита Кричевский с ним согласен.

«После остановки торгов на Мосбирже в крупнейших банках России никаких резких скачков или трехзначных цифр нет — это значит только то, что ничего серьезного санкции США не сулят. Никто не запрещает гражданам напрямую покупать валюту у банков — это официальная позиция Центробанка. Нужно просто сохранять спокойствие и не бежать в обменники, покупая доллар за x2 от его реальной цены. Проблемы могут возникнуть у импортеров-экспортеров, но они будут временными, до запуска заранее подготовленных и вновь найденных финансовых решений. Одним из итогов санкций станет бурное развитие параллельного международного валютно-финансового оборота», – пишет Кричевский.

Отметим, что доля юаня на торгах Мосбиржи уже в мае составила 54%, это основная валюта на биржевых торгах. Экономисты не исключают, что кросс-курс доллара теперь будет устанавливаться исходя из курса юаня.

«Отечественный производитель от такой ситуации только выиграет, так как проблемы из-за санкций на Мосбиржу могут возникнуть и у наших дружественных стран. Но и те, давно адаптировались к сложившейся ситуации и позаботились об альтернативных путях обхода санкций», – считает публицист Сергей Мардан

Либералка Ксения Собчак недоумевает:

«В целом, это достаточно странная история, потому что с самого начала введения санкций политика направлена на то, чтобы запереть российский капитал внутри страны. Это на самом деле работает в пользу стабилизации экономики России. Если бы не санкции на российский капитал, то мы бы увидели существенное бегство капитала из страны. Сейчас ещё в большей степени капитал будет запираться и реинвестироваться внутри нашей экономики. Такие вот непреднамеренные последствия санкционного давления».

Политолог Алексей Мухин ехидно отмечает:

«Американские и европейские банки имеют больше акций санкционной Мосбиржи, чем Банк России. У Европейского банка реконструкции и развития, американских фондов State Street и Capital Group – 15,8% акций Мосбиржи. При этом они единственные кто платил за них большие живые деньги. Им придется разделить убытки от потери торгов валютой», –

Председатель совета директоров инвестиционной компании «Русские фонды» Сергей Васильев считает, что американские санкции приведут российский валютный рынок к мировым стандартам.

«Это, возможно, странно слышать и понимать российскому клиенту, привыкшему торговать валютой именно на бирже, да ещё и на главной Московской, но в мире все не так. Валюта всегда и везде торговалась на крупных внебиржевых площадках. У нас же исторически Московская биржа демпингом тарифами и будучи монополистом по ликвидности захватила этот рынок. Скоро торговля вернётся в обычный рутинный режим, просто комиссии с этого рынка будет зарабатывать не Московская биржа, а эти «площадки». Все наладится и будет даже лучше!», – написал Васильев.