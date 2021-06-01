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01.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США, Экономика
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Американские санкции помогли «Лаборатории Касперского» нарастить прибыль

Для российский программистов попадание под американские санкции становится рекламой для продвижения на других рынках....

Для российский программистов попадание под американские санкции становится рекламой для продвижения на других рынках.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, отвечая на вопрос, как отразится на ряде российских IT-компаний, недавние американские санкции.

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«Попадание под санкции может стать рекламой на других рынках. Например, в 2017 году использование наших продуктов запретили в американском госсекторе, и вся американская пресса начала писать гадости. Тогда наши продажи в США упали примерно на 20–25%, а в остальном мире — выросли на 25%, и потери в США были компенсированы», – сказал Касперский.

По его словам, для его компании сегодня американский рынок на третьем месте по объему продаж (15% от общего объема продаж) после европейского (38%) и российского (22%).

«Результаты продаж в 2020 году стали одними из лучших в истории компании: глобальная выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 2,8%, до $703,9 млн. В России продажи увеличились на 16%. Мы выросли также в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Турции, в Африке и Европе. Сейчас видим наибольшие перспективы в Западной Европе, которая довольно хорошо развивается в индустриальной сфере. Также перспективными остаются рынки Латинской Америки, Африки, Ближний Восток и некоторые азиатские страны», – отметил гендиректор «Лаборатории Касперского».

Также он рассказал, какие страны отказались работать с компанией после запрета на использование ее продуктов в госсекторе США.

«Мы присутствуем во всех странах, за исключением Северной Кореи. Государства некоторых стран действительно ограничили использование наших продуктов в госсекторе. Это США, страны, находящиеся под их заметным влиянием: Великобритания, Прибалтика, Украина и Голландия, с которой мы из-за этого решения уже два года судимся. Они объявили запрет на использование наших продуктов в своем госсекторе на основании ложной информации, и мы доказали, что она ложная», – резюмировал Касперский.


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