Американские санкции помогли «Лаборатории Касперского» нарастить прибыль

01.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Для российский программистов попадание под американские санкции становится рекламой для продвижения на других рынках.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, отвечая на вопрос, как отразится на ряде российских IT-компаний, недавние американские санкции.

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«Попадание под санкции может стать рекламой на других рынках. Например, в 2017 году использование наших продуктов запретили в американском госсекторе, и вся американская пресса начала писать гадости. Тогда наши продажи в США упали примерно на 20–25%, а в остальном мире — выросли на 25%, и потери в США были компенсированы», – сказал Касперский.

По его словам, для его компании сегодня американский рынок на третьем месте по объему продаж (15% от общего объема продаж) после европейского (38%) и российского (22%).

«Результаты продаж в 2020 году стали одними из лучших в истории компании: глобальная выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 2,8%, до $703,9 млн. В России продажи увеличились на 16%. Мы выросли также в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Турции, в Африке и Европе. Сейчас видим наибольшие перспективы в Западной Европе, которая довольно хорошо развивается в индустриальной сфере. Также перспективными остаются рынки Латинской Америки, Африки, Ближний Восток и некоторые азиатские страны», – отметил гендиректор «Лаборатории Касперского».

Также он рассказал, какие страны отказались работать с компанией после запрета на использование ее продуктов в госсекторе США.

«Мы присутствуем во всех странах, за исключением Северной Кореи. Государства некоторых стран действительно ограничили использование наших продуктов в госсекторе. Это США, страны, находящиеся под их заметным влиянием: Великобритания, Прибалтика, Украина и Голландия, с которой мы из-за этого решения уже два года судимся. Они объявили запрет на использование наших продуктов в своем госсекторе на основании ложной информации, и мы доказали, что она ложная», – резюмировал Касперский.