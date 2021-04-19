Американские санкции уже не могут остановить завершение «Северного потока-2»

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

До конца этого года российский газопровод «Северный поток-2» будет сдан в эксплуатацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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«Какие бы санкции сейчас ни вводил Вашингтон, уверен, что до конца этого года газопровод будет сдан в эксплуатацию. Однако в дальнейшем СП-2 не застрахован от новых проблем. По требованию Третьего энергопакета ЕС, регламентирующего поставки «голубого топлива» в европейские страны, использование газопровода на полную мощность может быть ограничено на 50%, что увеличит срок окупаемости трубы», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Тем не менее, говорит он, европейцы заинтересованы в этом проекте.

«Помимо того, что Евросоюз вложил в СП-2 серьезные инвестиции, новая экспортная магистраль России служит залогом энергетической безопасности стран Старого Света. Минувшая зима подтвердила зависимость Европы от российского сырья, когда запасы в хранилищах газа снизились до 30% — рекордно низкого уровня за многие годы.