Американские сенаторы хотят задушить «СП-2» санкциями

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

США должны добиться отмены строительства газопровода «Северный поток-2» и ввести санкции против России.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США телеканала «Голос Америки» заявили американские сенаторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам сенатора-демократа Джин Шагин, США должны сделать все, чтобы закрыть проект любыми способами.

«Нам стоит рассмотреть другие вещи, которые мы можем сделать, чтобы дать четко понять Путину, что мы обеспокоены его действиями. Именно потому я – сторонница санкций против «Северного потока-2», газопровода, который имеет кардинальное влияние на Украину. Я думаю, что мы должны попробовать закрыть проект всеми возможными способами», – сказала Шагин.

По мнению представителя Республиканской партии Адама Кинзингера, США должны добиться, чтобы и Германия, которая заинтересована в строительстве газопровода, отказалась от него и ввела санкции.

«Для США и наших союзников в НАТО очень важно иметь сильную позицию, что мы можем отреагировать в случае необходимости. Мы должны дать четко понять, что в частности санкции против России будут очень разрушительными. Сейчас для нас важно остановить «Северный поток-2», и я бы хотел увидеть, что Германия также присоединится к этим усилиям и даст понять, что Россия не может держать своих соседей в заложниках с использованием военных или энергии», – заявил Кинзингер.