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Отказал от мирных переговоров с Россией стал катастрофой для Украины.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем сайте приходит вашингтонский аналитический центр Институт ответственного государственного управления Куинси.

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Автор публикации обращает внимание к признанию главы президентской фракции в Верховной раде Давида Арахамии, признавшего, что в апреле прошлого года тогдашний премьер Британии Борис Джонсон сорвал практически готовое мирное соглашение между Россией и Украиной.

Отмечается, что мирное соглашение позволило бы Украине избежать огромных потерь.

«Всего через несколько месяцев после сорванных переговоров Зеленский признал, что Украина теряет от 60 до 100 солдат каждый день. По оценкам США, к августу этого года число украинских потерь, которые являются официальной государственной тайной, составило почти 200 000 человек, включая 70 000 убитых. Ампутации среди украинцев уже достигли масштабов, сопоставимых с теми, которые пережили немцы и британцы во время Первой мировой войны, за небольшой промежуток времени. Помимо этого числа погибших, продолжение войны повлекло за собой глубокие экономические, демографические и даже территориальные потери для Украины», – подчеркивается в материале.

Кроме того, указывается, что попытки помешать мирным переговорам принести плоды подвергают опасности не только украинцев, но и весь мир.

«После заверения общественности США в феврале, что им не нужно бояться ядерной войны с Россией, к сентябрю президент Джо Байден в частном порядке предупредил, что мир максимально приблизился к «Армагедону» за последние 60 лет. За 19 месяцев, последовавших за провалом российско-украинских мирных переговоров, произошло несколько ошибок, которые могли превратить войну в войну между Россией и НАТО, которая, скорее всего, переросла бы в ядерную конфронтацию. Решение не искать жизнеспособное дипломатическое решение войны на Украине стало катастрофой для этой страны и ее жителей. Единственное легкое утешение заключается в том, что это может стать жизненно важным уроком для Соединённых Штатов и других стран НАТО, который они смогут применить и предотвратить будущие конфликты, если мы осмелимся его усвоить», – резюмирует автор.