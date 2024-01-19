Американские СМИ: Экспорт украинского зерна приближается к довоенному уровню

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После успешных украинских действий против Черноморского флота РФ Киеву удалось создать коридор для вывоза сельхозпродукции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский новостной портал Semafor

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«Экспорт украинского зерна приближается к довоенному уровню, заметно восстановившись в результате успешных атак Киева на российский флот в Черном море», – говорится в публикации.

Отмечается, что грузовым судам, пересекающим Черное море, «приходится сталкиваться с минами и угрозой нападения российских войск».

«Но на пути морских перевозок возник небольшой, охраняемый военными коридор, который позволил доставить партии зерна и устранить огромное отставание на украинских складах», продолжает сайт.

По словам аналитика по сельскохозяйственным исследования, Келли Гугарри, способ доставки оказался «намного более дорогим и трудоемким», чем ранее.

«Но они вывозят продукцию за дверь, и это лучше, чем, я думаю, многие ожидали», – говорит Гугари.