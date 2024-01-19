Американские СМИ: Экспорт украинского зерна приближается к довоенному уровню

Олег Кравцов.  
19.01.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Сельское хозяйство, Украина, Экономика


После успешных украинских действий против Черноморского флота РФ Киеву удалось создать коридор для вывоза сельхозпродукции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский новостной портал Semafor

После успешных украинских действий против Черноморского флота РФ Киеву удалось создать коридор для вывоза...

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«Экспорт украинского зерна приближается к довоенному уровню, заметно восстановившись в результате успешных атак Киева на российский флот в Черном море», – говорится в публикации.

Отмечается, что грузовым судам, пересекающим Черное море, «приходится сталкиваться с минами и угрозой нападения российских войск».

«Но на пути морских перевозок возник небольшой, охраняемый военными коридор, который позволил доставить партии зерна и устранить огромное отставание на украинских складах», продолжает сайт.

По словам аналитика по сельскохозяйственным исследования, Келли Гугарри, способ доставки оказался «намного более дорогим и трудоемким», чем ранее.

«Но они вывозят продукцию за дверь, и это лучше, чем, я думаю, многие ожидали», – говорит Гугари.

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